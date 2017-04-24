МИНСК, 25 апр — Sputnik. Международный форум русскоязычных вещателей пройдет 19 мая в Москве при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также при содействии Департамента информации и печати МИД России. Генеральный информационный партнер мероприятия — МТРК "Мир". Информационный партнер Радио Sputnik.

Форум проводится в целях укрепления международного сотрудничества среди представителей радио- и телесообщества, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

В программе форума: анализ медиарынков России и зарубежных стран, новые тренды в развитии теле- и радиовещания, продвижение российской культуры в мире посредством русского языка, проблематика достоверности информации в СМИ. На форуме также обсудят возможные форматы сотрудничества русскоязычных вещателей с различными российскими фондами и общественными организациями.

Среди приглашенных гостей форума: представители Государственной Думы, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций, профильных российских государственных и общественных структур, русскоязычные вещатели, работающие в России и за рубежом в сфере радио и телевидения.

Место проведения: Мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" (Зубовский б-р, 4).

По вопросам участия можно обращаться: +7(495) 953-40-86, rar@radioacademy.ru

Зарегистрироваться и узнать более подробную информацию можно на сайте: www.radioacademy.ru