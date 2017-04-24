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Специалисты Италии и США совершат наблюдательный полет над Беларусью и Россией 24-28 апреля.

Об этом сообщил "Интерфаксу" начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В рамках реализации международного договора по открытому небу в период с 24 по 28 апреля совместная миссия Италии и США выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств-участников договора Республика Беларусь и Российская Федерация на румынском самолете наблюдения Ан-30", - рассказал С.Рыжков.

Он отметил, что во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

"Самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия", - подчеркнул С.Рыжков.

Он добавил, что самолет и установленные на нем аэрофотоаппараты прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.