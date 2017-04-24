|
Самолеты США и Италии выполнят инспекционные полеты над Беларусью и Россией
25.04.2017 12:01 — Разное | Ежедневник
gov-news.ru
Специалисты Италии и США совершат наблюдательный полет над Беларусью и Россией 24-28 апреля.
Об этом сообщил
"В рамках реализации международного договора по открытому небу в период с 24 по 28 апреля совместная миссия Италии и США выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств-участников договора Республика Беларусь и Российская Федерация на румынском самолете наблюдения Ан-30", - рассказал С.Рыжков.
Он отметил, что во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.
"Самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия", - подчеркнул С.Рыжков.
Он добавил, что самолет и установленные на нем аэрофотоаппараты прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты Италии и США совершат наблюдательный полет над Беларусью и Россией 24-28 апреля.
|
Архив (Разное)
Комментарии