О том, чтобы стать профессиональным писателем, минчанка Влада Юрьева начала задумываться около 10 лет назад. Прошла тернистый путь отказов издательств, совершенствовала писательское мастерство, училась на собственных ошибках и однажды просто пошла ва-банк: на свой страх и риск девушка написала законченную серию из 8 книг и отправила в крупнейшее российское издательство «Эксмо», ни на что особо не надеясь. Но серию приняли! За пару лет работы целой команды идея превратилась в авторский проект «Детектив-квест. Романы Влады Юрьевой», два из которых уже вышли многотысячными тиражами, и третий — на подходе.

Мы поинтересовались у молодой и перспективной писательницы тем, как рождаются детективы и как сами авторы не запутываются в хитросплетениях сюжета, спросили о том, повлияло ли на книги Влады творчество ее мамы — знаменитой писательницы детективного жанра, и получили несколько ценных советов для тех, кто только мечтает стать писателем.





— Влада, как я понимаю, пишете вы исключительно детективные истории? Что скажете тем, кто считает этот жанр несерьезным?

— Мне интересны разные жанры, я не ограничиваю себя только детективами. Но на сегодняшний день это то направление, которое я понимаю, чувствую, в котором хочу развиваться. Детектив привлек меня своей многогранностью, он позволяет многое рассказать о человеческой природе. Детективные истории — это истории про людей, все остальное в них — просто декорации. Здесь можно поднять любую тему: скрытые возможности, отношения в семье, влияние прошлого, любовь и предательство, столкновение с болезнью или смертью. Ограничений практически нет.

Я знаю, что для определенной группы читателей детектив — это «низкий» жанр. Как правило, их мнение основывается на конкретных книгах. Но вспомним, как появился этот жанр: первые детективы были рассказами об аналитических способностях, о работе ума, о применении современных технологий для раскрытия преступления. Для создания настоящего детектива нужно изучить немало информации, проработать детали, а главное, создать реалистичных персонажей. Это не сочинение на вольную тему, это сюжет, в котором каждый эпизод служит раскрытию главной интриги. Да, есть детективы, в которых преступлению уделяется меньше внимания, чем кулинарным пристрастиям и досугу главной героини, но по ним ни в коем случае нельзя судить обо всем жанре в целом.

— Интересен тот факт вашей биографии, что ваша мама — известная писательница детективного жанра Анна Ольховская. Некоторые издания даже окрестили ее «белорусской Донцовой». Повлияло ли это обстоятельство на ваше творчество?



Влада Юрьева с мамой — писательницей Анной Ольховской

— В нашей семье сложилась любопытная ситуация: мама начала писать книги, когда увидела, что это получается у меня. Ведь от кого-то же эти способности передались мне! (Смеется.) Поэтому мы работали параллельно, каждая шла своим путем, мы пишем в разных стилях. В книгах мамы больше юмора и мистики. Мои детективы ближе к психологическим триллерам. Конечно, для меня очень важно ее мнение, но я предпочитаю давать ей свои книги уже напечатанными.

То, что я дочь Анны Ольховской, не играло особой роли при рассмотрении моего проекта в российском издательстве. В «Эксмо» во главу угла ставят качество текста, там все равно, кто кому родственник. Сегодня мама — автор нескольких десятков книг, сценарист, член Союза писателей Беларуси, и мне не хотелось, чтобы ее достижения как-то влияли на отношение ко мне, поэтому я издаюсь под другой фамилией и не использую нашу связь для продвижения своих книг, но это не мешает мне гордиться ею.

— Наверняка издатели заинтересовались вами не с первой принесенной рукописи? Расскажите, как вы переживали отказы, где нашли в себе силы не поставить на самой себе крест и писать дальше?

— Нет, не с первой и даже не со второй. Первые письма я начала отправлять лет 10 назад, не зная всех тонкостей издательского рынка, и сегодня, вспоминая свои ошибки, я и сама не могу понять: на что я вообще надеялась? Иногда мне отказывали коротко: не подходит. Иногда присылали подробные ответы: «В этом что-то есть, но…» — далее шел перечень моих огрехов. Принять это было тяжело, никто не любит критику, а уж в юном возрасте — тем более.





Но я никогда не задумывалась о том, чтобы бросить книги: я из тех, кто не может не писать. Зато был соблазн поверить, что все редакторы и рецензенты неправы, они просто ничего не понимают и не видят, какая я молодец. Но такая позиция — это путь в никуда, вера в свою гениальность не позволяет работать над собой. Поэтому я научилась пересиливать себя, перечитывать письма с отказами несколько раз, делать выводы.

— Приоткройте завесу тайны: как рождаются книги?

— Самое сложное и долгое — это подготовка. Для каждого детектива нужно собрать и обобщить значительный объем информации. Нужно проработать место действия, уточнить все спорные моменты, если надо — найти специалистов и проконсультироваться с ними.

Я начинаю писать книгу, когда закончена подготовка: составлен план, написаны «портреты» героев, известен основной сюжет от начала до конца. После многомесячной подготовки написать сам черновик можно за считанные недели, история уже существует, остается только превратить ее в текст.





Я пишу, когда получится, знаю свое самое продуктивное время — с 7.00 до 12.00, но не ставлю перед собой цель вымучить хоть страницу текста любой ценой. Когда работаешь с издательством, учитывать дедлайны очень важно, но в рамках отведенного для работы над книгой срока можно планировать все так, как тебе угодно. Я стараюсь не садиться за новый текст уставшей или раздраженной, эмоции могут «зацепиться» между строк, а делиться с читателями плохим настроением я не хочу, все равно придется переписывать.

Как правило, когда я заканчиваю работу над одной книгой, я уже придумываю следующую — получается бесконечная история. Но писать книги подряд, без перерыва, я не могу, это изматывает и влияет на результат. Поэтому такое разделение на «придумывание» и «записывание» помогает не загнать себя и правильно распределить любимую работу и отдых.

— Расскажите немного о том, кто становится героями ваших книг и откуда они берутся?

— Особенность всей серии «Детектив-квест» заключается как раз в том, что в центре внимания не полицейские, не следователи, не сыщики или шпионы, а самые обычные люди. Главная идея здесь — показать, как будет раскрываться и развиваться человек, оказавшись в непривычных для него обстоятельствах. Домохозяйка, бывший хирург, журналистка, военный, пенсионерка, посвятившая себя детям и внукам, столичный мажор, девушка, которая начала жизнь заново после онкологии, — мне интересна сама возможность создавать разные образы, показывать, что люди иногда не знают самих себя, не подозревают, насколько они талантливы. В названии первой книги серии, «Король, королевич, портной», намек на известную всем детскую считалку указывает, что главным героем может стать кто угодно, если счет закончится на нем.





Конечно, для того чтобы читатель верил герою и чувствовал связь с ним, нужно во многом разбираться. И если в сборе данных о месте преступления и методах расследования помогает интернет, то в создании персонажей главный источник вдохновения — это жизнь и умение наблюдать за людьми. Поэтому придумывание героев — это всегда самая трудная и по-своему ювелирная часть подготовки книги. Но она же и самая захватывающая.

— В детективах всегда очень много хитро сплетенных сюжетных линий. Ведь так важно, чтобы читатель не догадался раньше времени, кто же преступник. Как вы, писатели, сами не запутываетесь во всем этом?

— У каждого из знакомых мне авторов своя методика. Кто-то садится за историю, не зная, чем она закончится, кто-то собирает материалы по мере необходимости. Но мне нужна подготовка: для каждого героя я делаю карточку с самыми важными данными о нем, распечатываю необходимые карты, схемы и чертежи. Когда-то все это создавало бумажный хаос на рабочем столе, но где-то с год назад я начала работать с магнитной доской, и это значительно упростило мне жизнь: основные сюжетные линии всегда у меня перед глазами. Впрочем, многое все равно приходится держать в памяти, поэтому я стараюсь закончить черновик как можно скорее, чтобы в романе не было ни одной лишней или, наоборот, потерянной детали.





Я не вижу ничего плохого в том, что читатель угадает убийцу — если это, конечно, происходит не в первой половине книги! Классический детектив — это головоломка, которую можно решить. Но в хорошей книге важно не только «кто», важно «почему» и «как». Читателю должно быть интересно до последней точки — из-за персонажей, интриги, событий. Можно считать, что книга состоялась, если читатель хочет узнать, что же было дальше, запоминает автора и с нетерпением ждет продолжение.





— Часто ли вы, когда пишете книгу, придаете героям черты ваших знакомых? Узнают ли они себя на страницах ваших детективов?

— Я никогда не превращаю знакомых в персонажей, мне это кажется некорректным. Человек может быть оскорблен тем, каким он получится в книге, а ничего уже не исправишь — история доступна тысячам читателей. Поэтому при создании персонажа я стараюсь объединять черты разных людей так, чтобы они гармонично дополняли друг друга. Наблюдая за людьми, учишься замечать сотни удивительных деталей: привычки, особенности характера, речь, мимику и жесты. Все это может стать красками, которыми потом будет нарисована новая картина.

— Что бы вы посоветовали тем, кто только мечтает стать писателем? С чего начинать, как адекватно оценить свои силы, у кого учиться и к чему быть готовым?

— Для начала важно понять, чего вы хотите: стать популярным автором мейнстрима, изредка писать рассказы и радовать ими определенный круг читателей или написать один Великий Роман всей жизни. Когда выбрана цель, становится ясно, какая дорога к ней ведет.

Существует немало способов увидеть свою книгу опубликованной и даже получить за это гонорар (или по крайней мере не платить за издание книги, этот вариант я даже не рассматриваю). Крупные издательства, что бы ни писали на форумах, открыты сотрудничеству с новыми авторами, на их сайтах просто и понятно расписано, как отправить рукопись на рассмотрение. Конечно, с новичками работают не так охотно, как с издающимися авторами, но шанс все равно есть.





Еще один очень хороший способ обратить на себя внимание — литературные премии (например, «Дебют») и конкурсы от издательств («Новая детская книга» от «Росмэн», «Колдовские тайны» от «Эксмо», «Звезды других миров» от «АСТ» и т.д.). Так что, если вам очень хочется стать профессиональным писателем, многие двери, пусть и не распахнуты, но приоткрыты.

Если вы получили отказ и готовы сдаться — сдавайтесь. Забавно видеть на форумах грустные записи вроде «Сегодня мне отказали в издательстве N, моих книг они больше не увидят!». Каждый редактор получает несколько десятков, а то и сотен рукописей в день. Он даже не заметит, что на одно письмо теперь меньше.

Если вы любите то, что делаете, и сдаваться не готовы — учитесь. Нет некой финальной черты, за которой можно перестать учиться и поверить, что все и так прекрасно. Когда ты пишешь «в стол», это твое личное дело, но когда ты показываешь свою книгу читателям, ты уже несешь ответственность перед ними. Поэтому твоя задача — написать лучшее, на что ты способен сегодня, и постараться превзойти себя завтра.