

PAP

В Польше автобус с белорусскими туристами попал в аварию, есть пострадавшие.

МИД отслеживает ситуацию в отношении белорусского автобуса, находится в контакте с правоохранительными органами и медиками, сообщает БЕЛТА со ссылкой на твиттер-аккаунт МИД.

Автобус выехал из Гродно за белорусскими гражданами. По сообщению польских СМИ со ссылкой информацию местной полиции, автобус, двигавшийся в направлении Варшавы, съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились более 40 туристов, которые возвращались из Праги. По уточненным данным, всего пострадали 17 человек, они доставлены в больницу, сообщает БЕЛТА.

Одна из пассажирок автобуса с наиболее серьезными травмами на вертолете отправлена в медучреждение. Причина ДТП выясняется.