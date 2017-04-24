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Белорусские туристы попали в серьезную аварию в Польше

25.04.2017 12:27 — Разное | Ежедневник  
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Белорусские туристы попали в серьезную аварию в Польше

PAP

В Польше автобус с белорусскими туристами попал в аварию, есть пострадавшие.

МИД отслеживает ситуацию в отношении белорусского автобуса, находится в контакте с правоохранительными органами и медиками, сообщает БЕЛТА со ссылкой на твиттер-аккаунт МИД.

Автобус выехал из Гродно за белорусскими гражданами. По сообщению польских СМИ со ссылкой информацию местной полиции, автобус, двигавшийся в направлении Варшавы, съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились более 40 туристов, которые возвращались из Праги. По уточненным данным, всего пострадали 17 человек, они доставлены в больницу, сообщает БЕЛТА.

Одна из пассажирок автобуса с наиболее серьезными травмами на вертолете отправлена в медучреждение. Причина ДТП выясняется.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 22
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В Польше автобус с белорусскими туристами попал в аварию, есть пострадавшие.

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