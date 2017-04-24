|
Белорусские туристы попали в серьезную аварию в Польше
25.04.2017 12:27 — Разное | Ежедневник
PAP
В Польше автобус с белорусскими туристами попал в аварию, есть пострадавшие.
МИД отслеживает ситуацию в отношении белорусского автобуса, находится в контакте с правоохранительными органами и медиками, сообщает БЕЛТА со ссылкой на твиттер-аккаунт МИД.
Автобус выехал из Гродно за белорусскими гражданами. По сообщению польских СМИ со ссылкой информацию местной полиции, автобус, двигавшийся в направлении Варшавы, съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились более 40 туристов, которые возвращались из Праги. По уточненным данным, всего пострадали 17 человек, они доставлены в больницу, сообщает
Одна из пассажирок автобуса с наиболее серьезными травмами на вертолете отправлена в медучреждение. Причина ДТП выясняется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польше автобус с белорусскими туристами попал в аварию, есть пострадавшие.
|
Архив (Разное)
Комментарии