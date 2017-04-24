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Молния ударила в китайского телеведущего в прямом эфире
25.04.2017 12:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Молния ударила в ведущего телеканала Dalian TV Лу Сяодун, который на улице во время грозы рассказывал о прогнозе погоды на ближайшие дни.
В опубликованном мировыми СМИ ролике видна сильная вспышка, после которой телеведущий начал кричать и выбросил зонт.
Как в интервью китайским СМИ признавался позже сам ведущий, разряд молнии был не очень сильным, а после удара он почувствовал только онемение руки.
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Инцидент произошел с ведущим прогноза погоды: он стоял на улице во время грозы. Смотрите видео с необычным случаем в прямом эфире.
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