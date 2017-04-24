Молния ударила в ведущего телеканала Dalian TV Лу Сяодун, который на улице во время грозы рассказывал о прогнозе погоды на ближайшие дни.

В опубликованном мировыми СМИ ролике видна сильная вспышка, после которой телеведущий начал кричать и выбросил зонт.

Как в интервью китайским СМИ признавался позже сам ведущий, разряд молнии был не очень сильным, а после удара он почувствовал только онемение руки.