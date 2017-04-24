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Молния ударила в китайского телеведущего в прямом эфире

25.04.2017 12:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Молния ударила в ведущего телеканала  Dalian TV Лу Сяодун, который на улице во время грозы рассказывал о прогнозе погоды на ближайшие дни.

В опубликованном мировыми СМИ ролике видна сильная вспышка, после которой телеведущий начал кричать и выбросил зонт.

Как в интервью китайским СМИ признавался позже сам ведущий, разряд молнии был не очень сильным, а после удара он почувствовал только онемение руки.

 
 
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Инцидент произошел с ведущим прогноза погоды: он стоял на улице во время грозы. Смотрите видео с необычным случаем в прямом эфире.

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