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В центре Москвы один водитель выстрелил в голову другому после ДТП

25.04.2017 13:11 — Разное | Tut.by  
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Полиция Москвы ищет водителя автомобиля Mercedes, который выстрелил в голову оппоненту после аварии, сообщает «РИА Новости».

Конфликт произошел на улице Бутырский вал. Стреляли, по предварительным данным, из травматического оружия. Раненый мужчина жив. Его осматривают медики. В городе введен план «Перехват». В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили информацию о конфликте после ДТП на Бутырском.

Несколькими днями ранее полиция разыскивала водителя Audi, который в ходе дорожного конфликта на Московской кольцевой автодороге несколько раз выстрелил в машину оппонента из травматики, а затем скрылся. В ходе конфликта водитель Toyota не пострадал.

 
 
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