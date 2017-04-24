Полиция Москвы ищет водителя автомобиля Mercedes, который выстрелил в голову оппоненту после аварии, сообщает «РИА Новости».

Конфликт произошел на улице Бутырский вал. Стреляли, по предварительным данным, из травматического оружия. Раненый мужчина жив. Его осматривают медики. В городе введен план «Перехват». В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили информацию о конфликте после ДТП на Бутырском.

Несколькими днями ранее полиция разыскивала водителя Audi, который в ходе дорожного конфликта на Московской кольцевой автодороге несколько раз выстрелил в машину оппонента из травматики, а затем скрылся. В ходе конфликта водитель Toyota не пострадал.