﻿ Мюнхен не для туристов: спальные районы с борделями и эмигрантами. 21.by
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Мюнхен не для туристов: спальные районы с борделями и эмигрантами

25.04.2017 12:48 — Разное | Tut.by  
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Туристическая немецкая Бавария ассоциируется у большинства с «пивом и сосисками», BMW и Mercedes. Блогер-путешественник Александр Беленький в одном из своих постов рассказывает про другой Мюнхен: с эмигрантами, социальной неустроенностью, спальными районами, преступностью и борделями.


В Мюнхене гидом Александра по спальным районам был местный блогер Николай Накропин, сам когда-то приехавший в Германию беженцем из СССР. Он показал и рассказал о жизни немцев в районе Нойперлах. Это юго-восточная окраина Мюнхена: фактически единственное место в Баварии, чем-то напоминающее привычные минские «спальники». Правда, кажется, что дома здесь построены лучше и не такие «убитые», но общий ландшафт создает похожую атмосферу.

В этом районе живут в основном турки, социальщики и разного рода любители хип-хопа и рэпа. Здесь говорят на особом «нойперлахском» немецком языке. Этаком «блатняке», получившем с годами распространение по всей Германии.


Европа меняется, и в последние годы особенно сильно. Несмотря на это, Германия верна себе и продолжает ездить на продукции немецкого автопрома. Особенно это заметно в Мюнхене.

Присутствие в приграничном регионе мигрантов становится все заметнее. Так называемые этнические районы существовали здесь и раньше, но местные отмечают, что такого количества арабской вязи и девушек в парандже на улицах не встречалось.


Выход из метро Neuperlach Zentrum. Neuperlach — большой район, и на его территории находятся несколько остановок метро

Район Нойперлах считается самым непрестижным и дешевым в городе. Так, если аренда 3-комнатной квартиры в Мюнхене стоит примерно 1500 евро, здесь такую же можно снять всего за тысячу. Цену сбивает далеко не презентабельный и скучный вид района. Трехкомнатную квартиру в высотке можно приобрести всего за 250 тысяч евро. Но даже за такой «мизер» люди покупают недвижимость неохотно.

Поэтому в Нойперлахе живет много эмигрантов. В основном из Турции, России и Украины. Сами немцы тут селиться не любят. Им проще воспользоваться госпрограммами и за сравнимые деньги приобрести жилье в нормальном районе.


Нойперлах считается самым опасным районом Мюнхена, но если его сравнивать с предместьями Парижа, его можно считать безопасным. Пригороды французской столицы в свое время заселили мигранты из бывших африканских колоний. Вместе с паспортом они получили полные гражданские права, но до конца вписываться в новое общество не хотят до сих пор.

Район чистый, но это мир бедняков. Мюнхенская бедность скрыта от глаз, и ее практически невозможно выявить неискушенному человеку. Она существует в виде социальщиков и восточных мигрантов, которые и образовали здесь своеобразное гетто, живущее своей собственной жизнью. Это даже не Мюнхен, а сателлит, прицепившийся к нему и не желающий отпускать. Выезжая за его пределы, попадаешь в тот город, который видят туристы и к которому привыкли его жители.










В районе много офисов и представительств крупных фирм: Ergo, Generali, Allianz. Есть даже большой завод фирмы Siemens.

Воспитателей на работу в местный детский сад зазывает огромная вывеска на входе. Им предлагают зарплату от 1400 до 2600 евро. Итоговая сумма зависит от количества отработанных лет.


На улицах стоят автоматы по продаже конфет и жвачек. Они сохранились с 90-х, но до сих пор работают

В зеленые контейнеры кидают старую обувь и одежду. Позже ее посылают по всему миру под названием «гуманитарная помощь»


В Германии узаконены бордели. Проститутка — это официальная профессия, и они работают по контракту. Есть даже свой профсоюз. Зарабатывают они весьма неплохо. По словам Николая, один визит к такой девочке стоит около тысячи евро. Но, говорят бывалые, есть и более доступные по цене заведения.


Несмотря на бедность, в так называемом даже социальном районе делают нормальные и удобные подъезды. А с балконов верхних этажей открывается отличный вид. На переднем плане, в парке между домами, — огромная церковь и здание, похожее на школу. А дальше — бесконечные многоэтажки до горизонта. Николай говорит, что если бы балкон выходил на другую сторону, мы увидели бы Альпы.






 
 
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Как живут в самом бедном районе столицы Баварии.

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