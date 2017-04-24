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В Москве погиб актер из сериала "Интерны"

25.04.2017 12:47 — Разное | Tut.by  
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Вчера в Москве погиб актер Казимир Лиске, о чем сообщили в соцсетях его коллеги по цеху.

 

Только узнала… светлая память тебе!.. слов нет.

Публикация от Ирина Горбачева (@irina_gorbacheva) Апр 24 2017 в 6:55 PDT

В понедельник в московской больнице после падения с высоты скончался актер Казимир Лиске, сообщает столичный главк СК России.

«Установлено, что утром 24 апреля 2017 года вблизи жилого дома по улице Восточной в Москве был обнаружен мужчина 1982 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Мужчина незамедлительно был госпитализирован в больницу, где от полученных повреждений скончался», — сообщает пресс-служба СК.

По информации источника в правоохранительных органах Москвы, погибшим является гражданин США Казимир Лиске — актер, снявшийся, в частности, в одной из серий популярного сериала «Интерны». Лиске жил в Москве с женой и ребенком.

Причины и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются, правоохранители опрашивают родственников и очевидцев случившегося.

 
 
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Вчера в Москве погиб актер Казимир Лиске, о чем сообщили в соцсетях его коллеги по цэху.

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