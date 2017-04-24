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В Москве погиб актер из сериала "Интерны"
Вчера в Москве погиб актер Казимир Лиске, о чем сообщили в соцсетях его коллеги по цеху.
В понедельник в московской больнице после падения с высоты скончался актер Казимир Лиске, сообщает столичный главк СК России.
«Установлено, что утром 24 апреля 2017 года вблизи жилого дома по улице Восточной в Москве был обнаружен мужчина 1982 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Мужчина незамедлительно был госпитализирован в больницу, где от полученных повреждений скончался», —
По информации источника в правоохранительных органах Москвы, погибшим является гражданин США Казимир Лиске — актер, снявшийся, в частности, в одной из серий популярного сериала «Интерны». Лиске жил в Москве с женой и ребенком.
Причины и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются, правоохранители опрашивают родственников и очевидцев случившегося.
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Вчера в Москве погиб актер Казимир Лиске, о чем сообщили в соцсетях его коллеги по цэху.
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