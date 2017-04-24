Весна постепенно вступает в свои права, в лесах и полях — грязь и распутица. Самое время присмотреть автомобиль, которому любая грязь нипочем. В этот обзор мы включили бескомпромиссные внедорожники, которым нечего делать на асфальте.

ЛуАЗ 969 — 3850 рублей





Несмотря на неказистую внешность и малюсенькие 13-дюймовые колеса, ЛуАЗ был и остается суровым внедорожником. Настолько бескомпромиссным, что вряд ли кому-то вообще взбредет в голову ездить на нем по асфальту. До 60 км/ч он разгоняется целую вечность благодаря 40-сильному бензиновому мотору. Зато как только этот вездеход съезжает с асфальта, тут же оказывается в своей среде. Несмотря на маленькие колеса, клиренс у ЛуАЗ — 280 мм! И абсолютно гладкое днище. Нужно только учитывать перетяжеленную переднюю часть при спуске с крутых горок. Есть шансы совершить кульбит через капот. Привод здесь передний, с подключением задней оси. Предусмотрена блокировка заднего дифференциала, что делает маленький вездеход серьезным бойцом с бездорожьем.

ЛуАЗ 1987 года выпуска с пробегом 15 тысяч км продается за 3850 рублей. Это версия с 40-сильным 1,2-литровым бензиновым двигателем.

ГАЗ-69 — 9288 рублей





Спартанский салон, жестко подключаемый полный привод с понижающей передачей, примитивная конструкция — это составляющие успеха одного из первых советских внедорожников. Клиренс у ГАЗ-69 невелик по внедорожным меркам — 210 мм, но это не помеха для «газика». Его кредо: где нельзя проехать медленно, нужно ехать быстро. Крепкая подвеска позволяет проходить ходом сложные препятствия.

Экземпляр в продаже — 1972 года выпуска, с пробегом всего 55 тысяч км . Автомобиль не столько подготовлен для бездорожья, сколько для выставок ретромобилей. У этого ГАЗ-69 честный пробег, оригинальные узлы и агрегаты. Но в случае чего можно, конечно, и в грязь его окунуть.

УАЗ 469 — 11 258 рублей





Когда видишь УАЗ за 6 тысяч долларов , возникает вопрос: за что такие деньги? Как следует из объявления, автомобиль собирали едва ли не с нуля. Важным достоинством можно считать имплантацию под капот дизельного двигателя, потому что бензиновый УАЗ не радует расходом топлива. Этот экземпляр полностью обработан от коррозии, в придачу прилагается еще один УАЗ на запчасти.

Рассказывать о внедорожных качествах УАЗ 469 не нужно. «Легендарная проходимость» — это выражение знают все. Технически уазик повторял своего предшественника — ГАЗ-69. Схема полного привода была решена аналогичным образом. Дорожный просвет составляет 220 мм у гражданской версии и 300 мм у так называемой военной, с бортовыми редукторами.

LADA 4×4 — 7880 рублей





Этот автомобиль можно считать первым легковым вездеходом в истории. Несущий кузов, небольшой вес и отличные геометрические показатели делают из «Нивы» серьезного «проходимца». Полный привод здесь постоянный, с возможностью заблокировать межосевой дифференциал. Имеется и понижающий ряд в трансмиссии. А вот межколесных блокировок нет, и без них «Нива» пасует при диагональном вывешивании. Однако компактные размеры и клиренс 220 мм позволяют этому вездеходу демонстрировать чудеса проходимости.

Мы нашли в продаже автомобиль 2000 года выпуска с пробегом 119 тысяч км . Продавец утверждает, что «Нива» находится в отличном состоянии и не требует вложений. Двигатель — 1,7-литровый бензиновый мощностью всего 80 л. с. Но ожидать мало-мальского комфорта от этого вездехода не приходится, равно как и динамики. Так что место «Ниве» — только вне асфальта.

Nissan Terrano I — 5200 рублей





Этот японский внедорожник первого поколения не лидирует в списках приоритетов суровых джиперов, но свою армию поклонников имеет. Конструкция его типична для японских внедорожников того времени: передняя подвеска независимая, на двойных рычагах, задняя — зависимая. Передняя ось подключается жестко, имеется понижающий ряд в трансмиссии. Если постараться, можно найти версию с дифференциалом повышенного трения в заднем мосту. Он существенно повышает шансы на бездорожье.

Первоначально автомобиль выпускался только с трехдверным кузовом, позже появилась более удобная пятидверная версия. Дизельный мотор объемом 2,7 литра считается надежным, но не слишком мощным агрегатом.

Автомобиль в продаже — 1991 года выпуска , с дизельным двигателем объемом 2,7 литра. Наш экземпляр уже подготовлен к суровому бездорожью — колесные арки вырезаны и подготовлены для установки колес большего диаметра. Но у Terrano первого поколения есть одна проблема — это коррозия. Найти автомобиль с «живым» кузовом практически нереально.

Jeep Cherokee XJ — 9382 рубля





Знаменитый «кирпич» — мечта многих любителей бездорожья. Легкий, довольно компактный при своих пяти дверях и весьма проходимый. Кузов у него несущий, но выносливый и крепкий. Однако коррозия — типичная проблема «кирпича». Салон не слишком просторный, посадка низкая, специфическая.

На этот автомобиль устанавливалось несколько типов раздаточных коробок. Особым спросом пользовалась «242-я». Она предоставляла возможность езды с постоянным полным приводом даже на асфальтовом покрытии — в ее конструкции присутствовал межосевой дифференциал. Остальные режимы — стандартные для внедорожника. В заднем редукторе некоторых модификаций использовался дифференциал повышенного трения. Стандартный клиренс — около 250 мм.

Cherokee второго поколения до сих пор в цене. За автомобили в хорошем состоянии просят не менее 5−7 тысяч долларов вне зависимости от года выпуска. Мы нашли всего один достойный вариант — экземпляр 1997 года выпуска с пробегом 298 тысяч км и дизельным 2,5-литровым двигателем. Впрочем, наиболее удачным для этой модели считается четырехлитровая бензиновая «шестерка».

Land Rover Defender — 11 070 рублей





Британский легендарный внедорожник тоже вошел в наш список. Мы нашли автомобиль 1999 года выпуска с пробегом 270 тысяч км . Под капотом у него — 2,5-литровый дизельный двигатель. Полный привод у всех «Дефендеров» — постоянный, с возможностью заблокировать межосевой дифференциал. Есть понижающий ряд в трансмиссии. Ничего не напоминает? Правильно, наша «Нива».

С комфортом у этого внедорожника есть проблемы, по сути, он недалеко ушел от того же УАЗа. Посадка за рулем — специфическая, с сильным смещением влево. Педали нажимать неудобно, а поведение на асфальте далеко от идеального — все же и спереди, и сзади стоят жесткие мосты. Но на бездорожье автомобиль славится феноменальными ходами подвески и клиренсом 250 мм.

Багги — 21 577 рублей





На десерт мы нашли самодельный багги с двигателем V6 , который в объявлении называется «УАЗ Хантер». Внедорожник оригинальной конструкции в принципе не пригоден для использования на асфальте. У него всего два посадочных места, роль кузова исполняет силовой каркас из труб. Привод — полный, коробка передач — механическая. Цена, конечно, немалая, но это плата за эксклюзив и нереальную проходимость.