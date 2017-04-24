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Суровые путешествия. Выбираем подержанные бескомпромиссные внедорожники
Весна постепенно вступает в свои права, в лесах и полях — грязь и распутица. Самое время присмотреть автомобиль, которому любая грязь нипочем. В этот обзор мы включили бескомпромиссные внедорожники, которым нечего делать на асфальте.
ЛуАЗ 969 — 3850 рублей
Несмотря на неказистую внешность и малюсенькие 13-дюймовые колеса, ЛуАЗ был и остается суровым внедорожником. Настолько бескомпромиссным, что вряд ли кому-то вообще взбредет в голову ездить на нем по асфальту. До 60 км/ч он разгоняется целую вечность благодаря 40-сильному бензиновому мотору. Зато как только этот вездеход съезжает с асфальта, тут же оказывается в своей среде. Несмотря на маленькие колеса, клиренс у ЛуАЗ — 280 мм! И абсолютно гладкое днище. Нужно только учитывать перетяжеленную переднюю часть при спуске с крутых горок. Есть шансы совершить кульбит через капот. Привод здесь передний, с подключением задней оси. Предусмотрена блокировка заднего дифференциала, что делает маленький вездеход серьезным бойцом с бездорожьем.
ГАЗ-69 — 9288 рублей
Спартанский салон, жестко подключаемый полный привод с понижающей передачей, примитивная конструкция — это составляющие успеха одного из первых советских внедорожников. Клиренс у ГАЗ-69 невелик по внедорожным меркам — 210 мм, но это не помеха для «газика». Его кредо: где нельзя проехать медленно, нужно ехать быстро. Крепкая подвеска позволяет проходить ходом сложные препятствия.
УАЗ 469 — 11 258 рублей
Когда видишь
Рассказывать о внедорожных качествах УАЗ 469 не нужно. «Легендарная проходимость» — это выражение знают все. Технически уазик повторял своего предшественника — ГАЗ-69. Схема полного привода была решена аналогичным образом. Дорожный просвет составляет 220 мм у гражданской версии и 300 мм у так называемой военной, с бортовыми редукторами.
LADA 4×4 — 7880 рублей
Этот автомобиль можно считать первым легковым вездеходом в истории. Несущий кузов, небольшой вес и отличные геометрические показатели делают из «Нивы» серьезного «проходимца». Полный привод здесь постоянный, с возможностью заблокировать межосевой дифференциал. Имеется и понижающий ряд в трансмиссии. А вот межколесных блокировок нет, и без них «Нива» пасует при диагональном вывешивании. Однако компактные размеры и клиренс 220 мм позволяют этому вездеходу демонстрировать чудеса проходимости.
Мы нашли в продаже
Nissan Terrano I — 5200 рублей
Этот японский внедорожник первого поколения не лидирует в списках приоритетов суровых джиперов, но свою армию поклонников имеет. Конструкция его типична для японских внедорожников того времени: передняя подвеска независимая, на двойных рычагах, задняя — зависимая. Передняя ось подключается жестко, имеется понижающий ряд в трансмиссии. Если постараться, можно найти версию с дифференциалом повышенного трения в заднем мосту. Он существенно повышает шансы на бездорожье.
Первоначально автомобиль выпускался только с трехдверным кузовом, позже появилась более удобная пятидверная версия. Дизельный мотор объемом 2,7 литра считается надежным, но не слишком мощным агрегатом.
Jeep Cherokee XJ — 9382 рубля
Знаменитый «кирпич» — мечта многих любителей бездорожья. Легкий, довольно компактный при своих пяти дверях и весьма проходимый. Кузов у него несущий, но выносливый и крепкий. Однако коррозия — типичная проблема «кирпича». Салон не слишком просторный, посадка низкая, специфическая.
На этот автомобиль устанавливалось несколько типов раздаточных коробок. Особым спросом пользовалась «242-я». Она предоставляла возможность езды с постоянным полным приводом даже на асфальтовом покрытии — в ее конструкции присутствовал межосевой дифференциал. Остальные режимы — стандартные для внедорожника. В заднем редукторе некоторых модификаций использовался дифференциал повышенного трения. Стандартный клиренс — около 250 мм.
Cherokee второго поколения до сих пор в цене. За автомобили в хорошем состоянии просят не менее 5−7 тысяч долларов вне зависимости от года выпуска. Мы нашли всего один достойный вариант —
Land Rover Defender — 11 070 рублей
Британский легендарный внедорожник тоже вошел в наш список. Мы нашли
С комфортом у этого внедорожника есть проблемы, по сути, он недалеко ушел от того же УАЗа. Посадка за рулем — специфическая, с сильным смещением влево. Педали нажимать неудобно, а поведение на асфальте далеко от идеального — все же и спереди, и сзади стоят жесткие мосты. Но на бездорожье автомобиль славится феноменальными ходами подвески и клиренсом 250 мм.
Багги — 21 577 рублей
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Чем лучше внедорожник, тем хуже он приспособлен для асфальта. Мы подыскали отличные варианты для сурового бездорожья.
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