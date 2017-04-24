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Основатель "Википедии" создаст сервис по борьбе с фальшивыми новостями
Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс собирается запустить онлайн-сервис по борьбе с фальшивыми новостями, которые не заслуживают внимания СМИ. Об этом он рассказал в интервью изданию
Новый проект получит название Wikitribune. Он будет работать как своего рода гибрид между традиционной новостным агентством и «Википедией». Добавлять и редактировать информацию в сервисе сможет любой. Правда, исправленная версия станет доступна пользователям только после проверки модераторами.
«Профессиональные журналисты будут работать вместе с волонтерами, чтобы писать и редактировать рассказы, работая бок о бок на равных», — сказал Джимми Уэльс.
Сейчас компания собирает средства для найма команды и оплаты их труда сотрудников. Первоначально собирать информацию для Wikitribune будет 10 профессиональных журналистов. В перспективе штат будет увеличен.
Контент Wikitribune обещают сделать бесплатным. На сайте также не будет рекламы. Зарабатывать сервис собирается на добровольных пожертвованиях пользователей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый проект получит название Wikitribune. Он будет работать как своего рода гибрид между традиционной новостным агентством и "Википедией". Добавлять и редактировать...
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