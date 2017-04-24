﻿ 11-летние хоккеисты "Динамо-Минск" подрались со "Спартаком" на послематчевом рукопожатии в Сочи. 21.by
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11-летние хоккеисты "Динамо-Минск" подрались со "Спартаком" на послематчевом рукопожатии в Сочи

25.04.2017 14:01 — Разное | Tut.by  
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Юные хоккеисты минского «Динамо» подрались во время послематчевого рукопожатия с хоккеистами московского «Спартака» на традиционном турнире «Кубок Газпром нефти» в Сочи. В нынешнем году в соревнованиях выступали игроки 2006 года рождения.


Кадр Кубок Газпром нефти Группа Запад

После награждения лучших игроков команды выстроились для послематчевого рукопожатия, и во время этой миролюбивой процедуры сцепились динамовец Александр Яценко и спартаковец Никита Чижиков. Их стычка мгновенно переросла в массовую потасовку, которая, впрочем, довольно быстро была погашена судьями и подоспевшими на помощь представителями команд.

Это был матч за 9-е место среди детских команд КХЛ Западной конференции. Победу со счетом 4:2 одержал «Спартак», причем 4-ю шайбу москвичи забросили в пустые динамовские ворота за 35 секунд до финальной сирены. В итоге минчане обосновались на 10-й итоговой позиции и не вышли в плей-офф.

Видео: Sports Video

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В финале Западной конференции победили юные хоккеисты московского ЦСКА, взявшие верх над ярославским «Локомотивом» — 4:0. В финале Востока уфимский «Салават Юлаев» разгромил хоккеистов екатеринбургского «Автомобилиста» — 8:1.

Суперфинальный матч за победу в турнире между ЦСКА и «Салаватом Юлаевым» состоится 26 апреля в Омске.

 
 
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Юные хоккеисты минского "Динамо" подрались во время послематчевого рукопожатия с хоккеистами московского "Спартака" на традиционном турнире "Кубок Газпром нефти"...

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