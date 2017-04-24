В рамках чемпионата была представлена выставка "прокаченной" двухколесной техники, на которой можно было увидеть уникальные экземпляры, переделанные и разукрашенные вручную. Также посетители "Мотовелоэкспо" могли наблюдать за соревнованиями по скейтбордингу и велотриалу, проводились показательные выступления по стантрайдингу — зрелищной езде и трюках на мотоциклах. Любой желающий мог записаться в барбершоп или сделать себе тату. В течение двух дней работы выставки на территории манежа проводились семинары по контраварийной подготовке, а также разнообразные мастер-классы и курсы. Посетители могли послушать живое выступление панк, фолк и рок-групп и перекусить на фуд-корте.

Профессиональное жюри во главе с экспертом Юрием Шифом определяло победителей чемпионата, а параллельно проходило зрительское голосование. Для любителей автобоев на площадке за манежем джип "Гаврюша" и его друзья выступали в зрелищном краш-тесте против "Жигулей" и "Опеля".