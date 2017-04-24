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Кастомайзеры, трюки на мотоциклах и краш-тест – на Мотовелоэкспо

25.04.2017 14:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В рамках чемпионата была представлена выставка "прокаченной" двухколесной техники, на которой можно было увидеть уникальные экземпляры, переделанные и разукрашенные вручную. Также посетители "Мотовелоэкспо" могли наблюдать за соревнованиями по скейтбордингу и велотриалу, проводились показательные выступления по стантрайдингу — зрелищной езде и трюках на мотоциклах. Любой желающий мог записаться в барбершоп или сделать себе тату. В течение двух дней работы выставки на территории манежа проводились семинары по контраварийной подготовке, а также разнообразные мастер-классы и курсы. Посетители могли послушать живое выступление панк, фолк и рок-групп и перекусить на фуд-корте.

Профессиональное жюри во главе с экспертом Юрием Шифом определяло победителей чемпионата, а параллельно проходило зрительское голосование. Для любителей автобоев на площадке за манежем джип "Гаврюша" и его друзья выступали в зрелищном краш-тесте против "Жигулей" и "Опеля".

 
 
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В столичном Футбольном манеже два дня проходил II Открытый чемпионат Беларуси по кастомайзингу и аэрографии мотоциклов и велосипедов. Кастомайзинг в широком...

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