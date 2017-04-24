ДТП произошло в агрогородке Петришки Минского района. Два жителя Петришек ехали на мотоблоке и наехали на бетонно- заборное ограждения вокруг школы.



Фото предоставлено УГАИ Минского района

Водитель и пассажир место аварии оставили. Инспекторы нашли их дома. Ими оказались ранее судимый водитель, а так же его пассажир, которого раньше привлекали за вождение в нетрезвом виде.

Оба мужчины на момент задержания через час по месту жительства находились с признаками алкогольного опьянения. По факту освидетельствования у водителя было выявлено 2.3 промилле, а у пассажира 2.1 промилле алкоголя в крови.

— Водитель и пассажир мотоблока пояснили, что двигались по агрогородку на мотоблоке в «трезвом виде», по своим делам и на повороте возле школы их мотоблок попал в неуправляемый занос, а после продолжив движение в данном неуправляемом заносе совершил наезд на заборное ограждение Петришковской школы. После произошедшего ДТП, как пояснили оба участника ДТП они отправились по месту жительства, поставили мотоблок в гараж водителя, а после находясь дома и потребили алкогольный напиток «для «снятия шока после произошедшего ДТП», — пояснили в Минской ГАИ.

В отношение водителя были составлены административные протоколы.