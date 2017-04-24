﻿ Два парня попали в неуправляемый занос на мотоблоке в Минской области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два парня попали в неуправляемый занос на мотоблоке в Минской области

25.04.2017 14:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ДТП произошло в агрогородке Петришки Минского района. Два жителя Петришек ехали на мотоблоке и наехали на бетонно- заборное ограждения вокруг школы.


Фото предоставлено УГАИ Минского района

Водитель и пассажир место аварии оставили. Инспекторы нашли их дома. Ими оказались ранее судимый водитель, а так же его пассажир, которого раньше привлекали за вождение в нетрезвом виде.

Оба мужчины на момент задержания через час по месту жительства находились с признаками алкогольного опьянения. По факту освидетельствования у водителя было выявлено 2.3 промилле, а у пассажира 2.1 промилле алкоголя в крови.

— Водитель и пассажир мотоблока пояснили, что двигались по агрогородку на мотоблоке в «трезвом виде», по своим делам и на повороте возле школы их мотоблок попал в неуправляемый занос, а после продолжив движение в данном неуправляемом заносе совершил наезд на заборное ограждение Петришковской школы. После произошедшего ДТП, как пояснили оба участника ДТП они отправились по месту жительства, поставили мотоблок в гараж водителя, а после находясь дома и потребили алкогольный напиток «для «снятия шока после произошедшего ДТП», — пояснили в Минской ГАИ.

В отношение водителя были составлены административные протоколы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Кастомайзеры, трюки на мотоциклах и краш-тест – на Мотовелоэкспо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика