

Функциональный и практичный? Роскошный и дорогой? Милый и желанный? Купить подарок сложно, ведь хочется удивить и покорить виновника торжества. Стоит слушать свое сердце и обращать внимание на тематику события.

Сюрприз девушке. Какой?





Какой подарок можно преподнести девушкам? Не стоит вручать ей кухонных девайсов, бытовой техники и подобных вещей, чтобы не огорчать (или дарить по просьбе!). Девушки — особы романтичные, классика — мишка Тедди с ее рост, горизонтальная композиция из гербер, альстромерий и ранункулюсов, сладости.

Оптимальный вариант — знать, чего она хочет. Если она не консерватор, можно выбрать вещицу хенд-мэйд: блокнот в технике скрапбукинг, заколку для волос канзаши, панно в винтажном стиле.

Подарок для парня: инновации и креатив





Купить подарок для парня — дело сложное. Нужно возраст учитывать, социальный статус, желания. Стандартные вещи в виде модного галстука, часов, украшений многих не прельщают.

Какой сюрприз можно дарить парням в таком случае? Стильные "фишки" в виде плейеров, электронных книг, гаджетов придутся по вкусу. Или... коллекционную вещицу, если коллекция имеет место быть!

Родители: особые подарки для особенных





Чем удивить родителей? Они — самые важные в жизни люди, долго вместе, многое пережили. Упор стоит сделать на их желания, мечты или что-то, что станет сюрпризом для обоих.

Купить подарок для отца и матери — необязательно выбрать что-то материальное. Путешествие в Болгарию, посещение концерта Григория Лепса, отдых в СПА-комплексе, выходные на базе отдыха или досуг с рыбалкой на карпа на территории частной усадьбы — почему бы и нет?

Мальчишник, девичник: аксессуары и безделицы





Вопрос, дарят ли на девичник (и мальчишник) подарки, волнует многих. Что подарить тому или той, которые на днях станут парой? Купить подарок стоит отдельно для парня, отдельно для девушки, ведь проводить последний вечер порознь они будут в разных местах.

В качестве сюрприза может быть милый сувенир, напонимающий о беззаботных днях: мини-декоративное панно, рамка для фото или фотоальбом, любимая книга и прочие безделицы. На память!

Сватовство: одаривание будущих родственников





По старинным традициям вновь сватаются. И задаются вопросом о том, нужны ли подарки на сватовство. Да! Будущие молодые могут обменяться серебряными или золотыми кольцами (другими ювелирными украшениями), члены каждой семьи одаривают других равнозначными "мелочами". И это — отрезы ткани, продукты питания и даже инструменты — по древним традициям, и те подарки, которые могут пригодиться в быту будущей молодой семье. Практичность и функциональность прежде всего!

Крестины: обязательства родных и крестных





Купить подарок на крестины — значит подобрать ребенку что-то полезное, памятное, дорогое. Крестные родители озадачены выбором крестика: «папа» еще подарком в виде определенной суммы денег, «мама» — одеждой, пеленкой и покрывалом для крещения.

Родственники, друзья, приглашенные на крестины, могут преподнести в дар талисман-оберег, ювелирные украшения (на будущее), коляски, подгузники и даже велосипед.

Шарм и очарование: упаковка





Как упаковать подарки, чтобы декор воспламенил желание быстрее открыть его, а даритель захотел увидеть счастливые глаза одариваемого? Есть несколько способов:

подарочный пакет, бумажный или полиэтиленовый;

круглая, квадратная коробка, созданная своими руками. Мастер-классов полно, декоративные ленты, бусины, стразы, чип-борды можно приобрести;

красивая упаковочная бумага или... модная ныне шляпная коробка. Стильно и со вкусом!

Купить подарок и самостоятельно упаковать — не проблема! Немного фантазии — все получится.

Подарки: места покупки





Где купить вещицы в дар в Минске, чтобы насладиться ассортиментом, порадоваться ценам? В специализированных магазинах можно будет найти трюмо с элементами декупажа, настольную лампу со стеклом-фьюзингом, самый модный гаджет, картину из лент... Перечислять не стоит, стоит выбирать! Изучив информацию о магазинах на TAM.BY , вы сможете купить подарок и вложить в процесс выбора частичку души. А почему бы и нет, если дар предназначен дорогому человеку? Остается только выбрать!