Начиная с 2013 года, белорусско-украинские отношения неумолимо идут вниз, и сегодня в них наметилось большое количество проблем, которые нужно срочно решать, а президенты не встречались с 2015 года, отметил на радио Sputnik Беларусь политолог Петр Петровский.

"Большой акцент будет сделан именно на белорусско-украинских отношениях и на обеспечении безопасности. Проблема выполнения "минских соглашений" по Украине будет звучать, но она будет звучать в контексте обеспечения безопасности во всем регионе Восточной Европы и недопущения эскалации противостояния между Союзным государством и ОДКБ с блоком НАТО", — отметил Петровский.

Как уточнили в пресс-службе белорусского лидера, 26 апреля Александр Лукашенко примет участие в мероприятиях, посвященных очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Президенты Беларуси и Украины посетят атомную станцию и расположенные рядом с ней объекты и уделят особое внимание поддержанию радиационной безопасности в регионе.



© Sputnik Стрингер Лукашенко посетит в среду Чернобыль

Также в среду на территории Беларуси запланированы переговоры Александра Лукашенко и Петра Порошенко. На повестке дня широкий спектр вопросов от торгово-экономического и политического взаимодействия до международной обстановки и дальнейшего урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

В то же время, политический эксперт напомнил, что запланированное на среду, 26 апреля, в Минске заседание подгруппы по безопасности на трехконтактной встрече по Украине не состоится из-за подрыва машины ОБСЕ на территории ЛНР.

В воскресенье 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб был подорван патрульный автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате один из сотрудников патруля был ранен, еще один погиб на месте. Уточняется, что погибший — гражданин США, сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Экипаж из двух машин миссии ОБСЕ следовал по маршруту Славяносербск-Сокольники.

"То, что был убит один из представителей миссии ОБСЕ, такого во время конфликта на Донбассе еще не было, и это свидетельствует о том, что договоренности и механизмы обеспечения безопасности и разведения сил противоборствующих сторон на сегодняшний день не функционируют", — отметил Петровский.



© Sputnik / Виктор Толочко Подгруппа не будет работать завтра в Минске из-за инцидента в ЛНР

По словам политического эксперта, сейчас сторонам, участвующим в мирном урегулировании конфликта, необходимо задуматься об изменении механизмов "минских соглашений".

"Сейчас необходима новая дорожная карта, в которой должно быть отражено более эффективное разведение сил противостояния. Те же "минские соглашения" носят скорее декларативный характер. Здесь нужно иметь ввиду, готовы ли стороны к модернизации соглашений и более широким действиям. Возможно, сегодня стоит говорить о каких-либо миротворческих нейтральных силах, которые своим присутствием обеспечили бы ликвидацию горячей фазы конфликта", — резюмировал Петровский.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Занньером прокомментировал слова президента Украины о международном миротворческом контингенте под эгидой ООН в Донбассе.

"Любой инцидент используется, чтобы отвлекать внимание от Минских договоренностях. В Минских договоренностях речь ни о каких миротворцах не идет", — заявил Лавров.

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