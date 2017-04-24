В конце февраля 2017-го года одобрение польского Сейма получил дорогостоящий проект по строительству канала через заповедную зону Балтийско — Вислинской Косы, что позволит соединить польский порт Эльблонг (польск. — Elbląg) с водами Гданьской бухты. При этом, как внутрипольская, так и международная реакция на эту идею официальной Варшавы носит как минимум неоднозначный характер.

Дело в том, что помимо конкретных экономических мотивов проект канала предполагает ряд экологических рисков, связанных со строительством, а также имеет политическое и военно-стратегическое содержание, что естественно не остается без внимания граничащих с Польшей держав, и, в первую очередь Российской Федерации, декларирующей естественные интересы по защите безопасности Калининградской области.

Не все так просто

Логистическое обоснование проекта происходит из самого факта географического расположения города-порта, находящегося на берегу залива, который в Польше называется Вислинским, а в России — Калининградским. Залив закрыт от Балтики косой длиной 65 км; северная часть (35 км) принадлежит России, остальное — Польше. Достаточно узкий пролив, позволяющий пройти из залива в море, приходится на российскую территорию. Таким образом, особенность польского порта в Эльблонге заключается в том, что суда, направляющиеся в Балтийское море, проходят через территориальные воды РФ, о чем между Польшей и Россией заключен специальный контракт на навигационные права. На настоящем этапе проход одного судна обходится польской стороне примерно в 50 евро и, хотя споров и конфликтов по вопросу перемещения кораблей в водах залива между Москвой и Варшавой никогда не возникало, решение правительства РП обеспечить развитие собственного порта на первый взгляд выглядит вполне адекватным. Однако в деле имеется несколько существенных "но", относящихся как к области суверенного управления Республики Польша, так и к вопросам международного характера.



© Sputnik. Канал через Балтийскую косу - инфографика на sputnik.by

Весьма сомнительной представляется экономическая целесообразность реализации подобного проекта. Ведь идея строительства канала далеко не нова и дебаты на сей счет ведутся в польских экспертных кругах еще с прошлого века. На государственном уровне тема впервые прозвучала 10 лет назад, когда на последнем заседании кабинета министров под председательством Ярослава Качинского была запущена правительственная программа "Строительство водной дороги, соединяющей Вислинский залив с Гданьским заливом". Только подготовка документации в рамках данной программы стоила около 5 миллионов злотых (около 1,5 миллионов долларов), однако к практическим действиям поляки так и не приступили.

Дело в том, что в октябре 2007 года партия Ярослава Качинского "Закон и Справедливость" (польск. — Prawo i Sprawiedliwość, PiS) проиграла выборы "Гражданской Платформе" (польск. — Platforma Obywatelskа, РО), а пост премьер-министра занял нынешний председатель Европейского Совета Дональд Туск, весьма критично воспринимавший "морские" идеи своего предшественника. Туск неоднократно заявлял, что в Польше для реализации есть гигантское количество задач первой необходимости, а "проект перекапывания Вислинской косы, с сомнительным экономическим смыслом, сегодня является исключительно политическим трюком". Это мнение бывший польский премьер высказал в 2013 году, когда тема строительства канала была вновь актуализирована в связи с противостоянием кандидатов от PiS и РО на местных выборах в Эльблонге, где агитаторы партии Качинского достаточно успешно разыгрывали карту будущего процветания города в связи со строительством канала и развитием порта.



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В этой связи интересно, что на момент 2013 года стоимость проекта оценивалась примерно в 196 миллионов долларов, а нынешняя смета расходов, утвержденная Сеймом, составляет уже 220 миллионов. Соответственно, если польское правительство сомневалось в "экономическом смысле" строительства канала в 2013 году, то сейчас, когда стоимость работ возросла больше чем на 10%, эти сомнения должны были усилиться еще больше. Однако этого не происходит, что позволяет предположить наличие у проекта несколько других задач.

Цель проекта: доступ кораблей НАТО к Калининградскому заливу

И вот здесь начинается самое интересное: то, ради чего все затевалось и чем объясняется практически единодушное голосование в польском Сейме в пользу проекта, призванного "разрубить Балтийскую косу". Ведь "за" проголосовали даже депутаты от РО, еще недавно критиковавшие замысел своих конкурентов, как по экономическим соображениям, так и с позиций охраны окружающей среды (через территорию косы проходит важнейший путь миграции хищных птиц, кроме того, там произрастает порядка 20 видов растений, занесенных в Красную книгу).

Представляя в Сейме основные положения проекта перекопки Балтийской косы, заместитель министра Морского и внутреннего Водного транспорта Павел Бжезицки откровенно сообщил депутатам, что " его реализация позволит обеспечить свободный доступ к портам Вислинского Залива, а также расширение спектра действий подразделений Вооруженных Сил Польши на патрульные корабли, корабли разминирования, а также судна Пограничной Охраны. Создание водного пути, подлежащего в целом польской юрисдикции, также будет гарантией свободного судоходства для судов всех флагов в порт в Эльблонге и других портов Вислинского Залива".

Таким образом, основная цель строительства канала на Балтийской косе и развития эльблонгского порта заключается вовсе не в коммерции или обеспечении работой жителей региона, а имеет военное значение, которое сводится к обеспечению свободного доступа кораблей ВМС стран НАТО к Калининградскому заливу.

Не отрицает этого и лидер правящей партии (который де-факто и руководит сейчас Польшей) Ярослав Качинский: "речь идет об интересах политического, военно-политического характера, а также о сохранении определенного статуса Польши". Конечно же, не случаен и выбор Эльблонга, так как именно в этом населенном пункте планируется разместить ставку командования батальонов НАТО, развернутых на "восточном фланге".



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То есть, НАТО и польское правительство продолжают свои мероприятия по созданию угроз (в их терминологии — "сдерживанию") российской войсковой группировке, базирующейся в Калининградской области и Балтийскому Флоту, а городу Эльблонгу в этих планах отведена роль стратегического значения. Поэтому, думается, что, несмотря на протесты экологов, проект пройдет согласование в Европейской Комиссии, а Литва и Латвия, прибыльность портов которых окажется под угрозой в связи с появлением на Балтике еще одного польского порта, наступят на горло собственной песне, так и не решившись выдавить из себя ни одного звука.

Белорусский след

Кстати, есть в проекте и специфический белорусский сюжет. В октябре прошлого года нашу страну посетила польская правительственная делегация, состоявшая из чиновников, отвечающих за сферу транспорта, логистики и инфраструктуры. На переговорах в Минске министр морского хозяйства РП Марек Грубарчык, заявил о том, что "Польша намерена заинтересовать Беларусь использованием порта в Эльблонге, после того, как будет построен канал через Вислинскую (Балтийскую) косу". По сообщению польской стороны, "эльблонгский порт, в первую очередь, будет предназначен для перевалки грузов из Беларуси и Украины", в связи с чем, поляки готовы предоставить для своих партнеров выгодные тарифы.

Безусловно, соблазн воспользоваться польским предложением у официального Минска есть, особенно на фоне откровенно недружественного поведения Литвы, постоянно допускающей провокационные выпады против строительства Белорусской АЭС, однако в данном случае существует вполне очевидный риск ввязаться в антироссийскую военную авантюру, которую польское руководство лишь прикрывает фиговым листком экономического сотрудничества. Перебросить часть белорусских грузов из литовской Клайпеды в польский Эльблонг возможно будет справедливо по отношению к Литве и даже выгодно с точки зрения тарифов (хотя пока маршрут на Клайпеду является оптимальным), однако не вполне корректно по отношению к основному союзнику и, думается, что отечественному правительству нужно весьма осторожно подходить к участию в проектах такого рода.