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Прогноз погоды: в среду и четверг – холод и дожди

25.04.2017 15:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 апр — Sputnik. Прохладная и дождливая погода сохранится в Беларуси в ближайшие дни, сообщили Sputnik во вторник в Белгидромете.

Прогноз погоды: в среду и четверг – холод и дожди
© Sputnik / Виктор Толочко
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Согласно прогнозу синоптиков, днем во вторник ожидается преимущественно благоприятная погода: температура воздуха составит до +13…+15 градусов, дожди по республике будут кратковременными.

Однако уже в среду погода будет не такой комфортной. Синоптики обещают дожди вплоть до конца рабочей недели, а температура воздуха составит порядка +5…+9 градусов днем. По ночам местами столбики термометров могут опускаться до нуля градусов.

По предварительному прогнозу, тепло придет с субботы — температура воздуха составит +13…+18 градусов тепла. В воскресенье и в начале следующей недели будет теплее, чем в последнюю неделю апреля.

Как ранее сообщали в Белгидромете, настоящая весна придет в Беларусь в первые дни мая.

 
Теги: Минск
 
 
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Уже в субботу синоптики обещают до +18 градусов, однако в остальные дни будет не по-апрельски прохладно.

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