МИНСК, 25 апр — Sputnik. Прохладная и дождливая погода сохранится в Беларуси в ближайшие дни, сообщили Sputnik во вторник в Белгидромете.



© Sputnik / Виктор Толочко Непогода: от сильного ветра пострадали 480 населенных пунктов

Согласно прогнозу синоптиков, днем во вторник ожидается преимущественно благоприятная погода: температура воздуха составит до +13…+15 градусов, дожди по республике будут кратковременными.

Однако уже в среду погода будет не такой комфортной. Синоптики обещают дожди вплоть до конца рабочей недели, а температура воздуха составит порядка +5…+9 градусов днем. По ночам местами столбики термометров могут опускаться до нуля градусов.

По предварительному прогнозу, тепло придет с субботы — температура воздуха составит +13…+18 градусов тепла. В воскресенье и в начале следующей недели будет теплее, чем в последнюю неделю апреля.

Как ранее сообщали в Белгидромете, настоящая весна придет в Беларусь в первые дни мая.