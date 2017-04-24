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Прогноз погоды: в среду и четверг – холод и дожди
25.04.2017 15:36 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 апр — Sputnik. Прохладная и дождливая погода сохранится в Беларуси в ближайшие дни, сообщили Sputnik во вторник в Белгидромете.
© Sputnik / Виктор Толочко
Согласно прогнозу синоптиков, днем во вторник ожидается преимущественно благоприятная погода: температура воздуха составит до +13…+15 градусов, дожди по республике будут кратковременными.
Однако уже в среду погода будет не такой комфортной. Синоптики обещают дожди вплоть до конца рабочей недели, а температура воздуха составит порядка +5…+9 градусов днем. По ночам местами столбики термометров могут опускаться до нуля градусов.
По предварительному прогнозу, тепло придет с субботы — температура воздуха составит +13…+18 градусов тепла. В воскресенье и в начале следующей недели будет теплее, чем в последнюю неделю апреля.
Как ранее сообщали в Белгидромете, настоящая весна придет в Беларусь в первые дни мая.
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Уже в субботу синоптики обещают до +18 градусов, однако в остальные дни будет не по-апрельски прохладно.
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