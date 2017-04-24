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В годовщину аварии Лукашенко и Порошенко встретятся на Чернобыльской АЭС

25.04.2017 15:31 — Разное | Ежедневник  
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В годовщину аварии Лукашенко и Порошенко встретятся на Чернобыльской АЭС

ru.axar.az

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 апреля примет участие в мероприятиях, посвященных очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщается на официальном сайте президента Беларуси, глава государства совместно с президентом Украины Петром Порошенко посетит атомную станцию и расположенные рядом с ней объекты.

Основное внимание будет уделено проводимым работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, что непосредственным образом затрагивает интересы жителей обеих стран. Планируется, что президенты ознакомятся со строительством нового безопасного защитного сооружения и хранением отработанного ядерного топлива, почтут память ликвидаторов и пострадавших в результате аварии.

В этот же день Александр Лукашенко и Петр Порошенко проведут переговоры на территории Беларуси. Главы государств  обсудят широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, а также вопросы политического взаимодействия, международную повестку дня и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 апреля примет участие в мероприятиях, посвященных очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

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