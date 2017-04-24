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Владислав Третьяк рассказал, как учил Уэйна Гретцки правильно пить водку

25.04.2017 15:37 — Разное | Tut.by  
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Бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк, отмечающий 25 апреля 65-летний юбилей, рассказал о встрече в Москве со знаменитым канадским форвардом Уэйном Гретцки в 1984 году и о том, как учил лучшего хоккеиста НХЛ пить водку.


Владислав Третьяк и Уэйн Гретцки. Фото: vmdaily.ru

— Он приехал с еще 20 людьми снимать фильм «Чемпионы» — он есть в Youtube. Хороший, кстати, фильм. У нас было много экскурсий, ему очень понравилось и в Кремле, и в московском метро. Были съемки и на льду. И однажды Уэйн говорит: «А еще я хочу сделать съемку у тебя дома».

Он, когда ехал, заказывал, чтобы у него были каждый день шампанское и мороженое. А тут я ему ставлю условие: «Ну, у меня дома надо водки выпить. Еда будет как раз под водку». — «Нет, я водку не пью». — «Ну, тогда ко мне домой не приедешь». — «Нет-нет, буду пить!»

Я жил на улице Правды в восьмиэтажном доме. Когда он подъехал, и я его встретил во дворе, Гретцки спросил: «Весь этот дом — твой?» (хохочет) «Да нет, — говорю, — у меня здесь только трехкомнатная квартира». Мы его встретили хлеб-солью, Татьяна стол накрыла. Был он, его братья и невеста.

Научил его пить водку так, чтобы с непривычки не было тяжело — сразу же, не дыша, пепси-колой запить. И вот так ему понравилось. За хоккей выпили… Я его уже хотел пожалеть и третью не наливать, но когда сказал, что третью у нас пьют за женщин, Уэйн затребовал: «А мне?» Налил.

Но больше не дал. А то один знакомый тренер в Германии, где я проводил занятия хоккейной школы, тоже водку никогда не пил. Так он третью рюмку бросил себе за спину! Говорю ему: «Что ты сделал?» — «Читал, что гусары третью рюмку выбрасывали». А после четвертой рюмки на стул сесть уже не мог — жена ругалась. Сколько его потом встречал — водку больше никогда не пил. И мне не хотелось, чтобы у Гретцки осталась такая же память. И получилось нормально, — рассказал Владислав Третьяк.

 
 
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Бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк, отмечающий 25 апреля 65-летний юбилей, рассказал о встрече в Москве со знаменитым канадским форвардом Уэйном Гретцки...

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