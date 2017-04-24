Подробности аварии белорусского туристического автобуса на польской трассе А2 на радио Sputnik Беларусь рассказала заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Мария Ваньшина.

На польской трассе А2 перевернулся белорусский туристический автобус с гродненскими номерами. ДТП произошло рано утром 25 апреля на 377 километре трассы между городами Лодзь и Лович.

Автобус, двигаясь из Праги в направлении Варшавы, протаранил дорожное ограждение, съехал с трассы в кювет и перевернулся на бок. По сообщениям польских СМИ, пострадали 18 человек, всего в автобусе находились 43 пассажира.

Спасатели оперативно прибыли к месту катастрофы. Двоих пассажиров пришлось извлекать из-под кузова автобуса при помощи домкратов. В спасательной операции участвовал вертолет и 15 экипажей спасательных машин. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.

"Наше посольство в Польше с утра находится в постоянном контакте с польскими правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. Польской стороной предоставлено помещение, в котором медиками производился и производится осмотр. В случае необходимости пострадавшие направляются в лечебные учреждения Польши. Им там оказывается квалифицированная помощь", — сказала Мария Ваньшина.

На данный момент пострадавшие граждане Беларуси размещены в семи лечебных заведениях Лодзи и Варшавы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, погибших и в тяжелом состоянии нет.

Точное число пострадавших на данный момент назвать сложно, их около 20-ти, но это число постоянно меняется, поскольку некоторых пострадавших отпускают из больниц после осмотра, уточнила представитель МИД.

Утром из Гродно за белорусскими туристами выехал еще один автобус. На данный момент неизвестно, когда пострадавшие туристы будут доставлены на родину.

Комментарий заместителя начальника управления информации МИД Белоруссии Марии Ваньшиной об аварии белорусского автобуса в Польше слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.