Руководитель центра Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, доктор политических наук Татьяна Зверева в московской студии радио Sputnik прокомментировала итог первого тура президентских выборов во Франции.

По мнению эксперта, нынешняя президентская кампания во Франции кардинальным образом отличалась от всех предыдущих, и неслучайно первый тур выборов называли судьбоносным и в СМИ, и в экспертном сообществе.

"В этом году было 4 основных кандидата, которые представляли разные взгляды и разные политические течения. Если раньше две крупных партии — "левые" и "правые" — сменяли друг друга у власти либо вместе управляли страной, то теперь этим двум партиям доверяют всего 11-12% избирателей", — отметила Зверева.

Эксперт обратила внимание на то, что политическая ситуация во Франции радикально изменилась, в результате чего во второй тур вышли кандидаты, формально не связанные с двумя крупными политическими партиями.

"Эмманюэль Макрон, хотя и был членом социалистической партии и министром экономики, тем не менее выступает как самостоятельный кандидат, независимый от партии социалистов. В свою очередь, Марин Ле Пен никогда не являлась членом правящей элиты и представляет собой "национальный фронт", — сказала Зверева.

По словам эксперта, первый тур выборов был важен еще и потому, что фактически уже сейчас определился будущий президент Франции. Еще до выборов эксперты говорили о том, что тот, кто выйдет во второй тур вместе с Марин Ле Пен, неизбежно станет главой государства. Таким образом, борьба шла за выход во второй тур, уточнила собеседница Sputnik.

При этом, по словам эксперта, ситуация осложняется тем что Эмманюэль Макрон не представляет какой-либо крупной политической партии.

"Макрон представляет определенную часть избирателей, которые наиболее комфортно чувствуют себя в условиях глобализации. Это молодые образованные люди с хорошими позициями в компаниях, которые успешно продвигают Францию и французскую экономику на международной арене. И эта образованная молодежь голосовала за Макрона", — рассказала Зверева.

Вместе с тем, по словам эксперта, не стоит забывать о том, что есть и другая Франция, которая не слишком хорошо чувствует себя в новой ситуации.

"Это те люди, которые понимают, что все меры по снижению налогов и укреплению позиций французских компаний неизбежно будут сопровождаться какими-то бюджетными ограничениями, что может проявиться и в бюджетной сфере. И естественно, тот, кто будет избран президентом, должен будет учитывать интересы и этих людей", — резюмировала эксперт.

Беседу о президентских выборах во Франции с руководителем центра Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, доктором политических наук Татьяной Зверевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.