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Купюра в 50 франков обошла белорусскую сторублевку на международном конкурсе "Банкнота года"
Международная ассоциация коллекционеров бумажных денежных знаков обнародовала результаты конкурса «Банкнота года-2016». Первое место осталось за банкнотой в 50 швейцарских франков,
Выдвинуть дензнак на участие в конкурсе мог любой участник ассоциации до 31 января, после этого началось голосование за лучшую банкноту.
Одно из главных условий участия в конкурсе — банкноту должны были выпустить в 2016 году. Кроме того, дензнак должен находиться в обращении и нести художественную ценность, иметь оригинальный дизайн. Эксперты также обращают внимание на цвет, контраст, а также элементы защиты.
Белорусскую банкноту выдвинул участник ассоциации под ником Fritz-Juergen Simons. Конкуренцию 100-рублевке составляли 50 швейцарских франков, 5 шотландских фунтов, 5 фунтов стерлингов, 1000 мальдивских руфий, 50 новозеландских долларов, 5 австралийских долларов, 50 грузинских лари и 100 шведских крон.
К примеру, на грузинской банкноте в 50 лари изображена царица Тамара. На купюре имеются голографическая полоса и защитные волокна. На мальдивских руфиях изображена черепаха, а 50 швейцарских франков вообще вертикальные.
Конкурс проводится с 2004 года, но белорусские банкноты до этого в нем не участвовали.
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Международная ассоциация коллекционеров бумажных денежных знаков обнародовала результаты конкурса "Банкнота года-2016". Первое место осталось за банкнотой в 50...
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