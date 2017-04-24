Международная ассоциация коллекционеров бумажных денежных знаков обнародовала результаты конкурса «Банкнота года-2016». Первое место осталось за банкнотой в 50 швейцарских франков, сообщается на сайте ассоциации. Напомним, в международном конкурсе также участвовала белорусская купюра в 100 рублей, которую ввели в обращение после деноминации.



Фото: theibns.org

Выдвинуть дензнак на участие в конкурсе мог любой участник ассоциации до 31 января, после этого началось голосование за лучшую банкноту.

Одно из главных условий участия в конкурсе — банкноту должны были выпустить в 2016 году. Кроме того, дензнак должен находиться в обращении и нести художественную ценность, иметь оригинальный дизайн. Эксперты также обращают внимание на цвет, контраст, а также элементы защиты.

Белорусскую банкноту выдвинул участник ассоциации под ником Fritz-Juergen Simons. Конкуренцию 100-рублевке составляли 50 швейцарских франков, 5 шотландских фунтов, 5 фунтов стерлингов, 1000 мальдивских руфий, 50 новозеландских долларов, 5 австралийских долларов, 50 грузинских лари и 100 шведских крон.

50 швейцарских франков. Фото: theibns.org.

50 швейцарских франков. Фото: theibns.org.

К примеру, на грузинской банкноте в 50 лари изображена царица Тамара. На купюре имеются голографическая полоса и защитные волокна. На мальдивских руфиях изображена черепаха, а 50 швейцарских франков вообще вертикальные.

Конкурс проводится с 2004 года, но белорусские банкноты до этого в нем не участвовали.