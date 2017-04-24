Компания 20th Century Fox обнародовала на YouTube-аккаунте трейлер предстоящей шпионской комедии Kingsman: Золотое кольцо. Ролик за сутки собрал более трех миллионов просмотров на видеохостинге, сообщает Корреспондент.net .





Главные роли в фильме исполняют Тэрон Эджертон, Марк Стронг и Колин Ферт. Также снимаются Ченнинг Татум, Джулианна Мур, Педро Паскаль, Холли Берри, Джефф Бриджес. Режиссером картины выступил Мэттью Вон. Выход ленты ожидается в сентябре 2017 года.

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Сюжет фильма рассказывает о независимой международной спецслужбе Kingsman, которая работает в условиях строжайшей секретности. Целью спецслужбы является защита мира, которому грозит опасность. Именно поэтому герои обращаются в шпионскую организацию Statesman.

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