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Фотофакт: нашествие крабов на Кубе
25.04.2017 18:48 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 апр — Sputnik. Кубинский залив Кочинос привлек внимание мировых СМИ из-за миллионов крабов, буквально оккупировавших берега залива.
Залив Кочинос также называют заливом Свиней, но у местных жителей он ассоциируется с крабами — каждый год эти морские жители заполоняют местные пляжи во время сезонной миграции.
© REUTERS Alexandre Meneghini
Нашествие крабов на Плайя-Хирон, Куба
Исключением не стал этот год: на рассвете и в сумерках крабы заполняют весь залив, а иногда даже взбираются на дома. Местные жители уверены: собираются здесь несколько миллионов крабов.
© REUTERS Alexandre Meneghini
Залив Кочинос у местных жителей уже ассоциируется с крабами
Природное явление традиционно привлекает внимание туристов со всего мира и представителей СМИ. Приезжают наблюдать за миграцией крабов и экологи: по их словам, такое поведение их вполне обосновано и не несет угрозы ни самому виду, ни экологии в регионе.
© REUTERS Alexandre Meneghini
Крабы взбираются на прибрежные дома залива
Подобные "нашествия" крабов происходят и на других побережьях Кубы, однако именно в заливе Кочинос оно бывает наиболее впечатляющим и массивным.
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"Наплывы" крабов на кубинские побережья проходят регулярно – их уже считают одним из традиционных объектов интереса у туристов.
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