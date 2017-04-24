МИНСК, 25 апр — Sputnik. Кубинский залив Кочинос привлек внимание мировых СМИ из-за миллионов крабов, буквально оккупировавших берега залива.

Залив Кочинос также называют заливом Свиней, но у местных жителей он ассоциируется с крабами — каждый год эти морские жители заполоняют местные пляжи во время сезонной миграции.



© REUTERS Alexandre Meneghini Нашествие крабов на Плайя-Хирон, Куба

Исключением не стал этот год: на рассвете и в сумерках крабы заполняют весь залив, а иногда даже взбираются на дома. Местные жители уверены: собираются здесь несколько миллионов крабов.



© REUTERS Alexandre Meneghini Залив Кочинос у местных жителей уже ассоциируется с крабами

Природное явление традиционно привлекает внимание туристов со всего мира и представителей СМИ. Приезжают наблюдать за миграцией крабов и экологи: по их словам, такое поведение их вполне обосновано и не несет угрозы ни самому виду, ни экологии в регионе.



© REUTERS Alexandre Meneghini Крабы взбираются на прибрежные дома залива

Подобные "нашествия" крабов происходят и на других побережьях Кубы, однако именно в заливе Кочинос оно бывает наиболее впечатляющим и массивным.