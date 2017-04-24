Большие выходные подходят к концу, возвращение людей вызвало пробки на подъездах к Минску. Движение на Могилевском шоссе затруднено.

Православные верующие сегодня отмечают Радуницу, многие ездили на кладбище и поминали усопших родственников. Возвращаясь в Минск, водителям следует быть предельно внимательными, так как количество машин, подъезжающих к столице, растет.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают участников дорожного движения, что в выходные дни большая часть аварий происходит на пригородных трассах.