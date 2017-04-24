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По 2,6 миллиона долларов за эпизод: звезды "Игры престолов" получат рекордные гонорары

25.04.2017 19:11 — Разное | Tut.by  
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Актеры, исполняющие главные роли в популярной фентезийной саге «Игра престолов» станут рекордсменами по сумме гонораров в телевизионной сфере. Издание The Independent отмечает, что за каждый из эпизодов они получат по 2,6 миллиона долларов.


Таким образом, они станут самыми высокооплачиваемыми актерами телевидения, обойдя своих коллег из проектов «Теория большого взрыва» и «Друзья», сообщает Корреспондент.net.

Также известно, что каналу HBO каждый из эпизодов сериала обойдется в 10 миллионов долларов. Это значительно больше, нежели в прошлом сезоне, где на эпизод в среднем было потрачено около 6 миллионов.

Напомним, седьмой сезон сериала «Игра престолов» выйдет в эфир этим летом. Зрители увидят семь серий.

Ранее создатели сериала Бениофф и Вайс рассказали, что восьмой сезон сериала будет последним. Они также предположили, что седьмой и восьмой сезоны должны состоять в совокупности из 13 эпизодов.

«Игра престолов» — фэнтези-сериал, основанный на цикле романов американского писателя Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Выходит с 2011 года. Проект прославил многих начинающих и малоизвестных актеров, к примеру, Эмилию Кларк, Кита Харингтона, Софи Тернер и Мэйси Уильямс.

***

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