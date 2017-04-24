|
По 2,6 миллиона долларов за эпизод: звезды "Игры престолов" получат рекордные гонорары
Актеры, исполняющие главные роли в популярной фентезийной саге «Игра престолов» станут рекордсменами по сумме гонораров в телевизионной сфере. Издание
Таким образом, они станут самыми высокооплачиваемыми актерами телевидения, обойдя своих коллег из проектов «Теория большого взрыва» и «Друзья», сообщает
Также известно, что каналу HBO каждый из эпизодов сериала обойдется в 10 миллионов долларов. Это значительно больше, нежели в прошлом сезоне, где на эпизод в среднем было потрачено около 6 миллионов.
Напомним, седьмой сезон сериала «Игра престолов» выйдет в эфир этим летом. Зрители увидят семь серий.
Ранее создатели сериала Бениофф и Вайс рассказали, что восьмой сезон сериала будет последним. Они также предположили, что седьмой и восьмой сезоны должны состоять в совокупности из 13 эпизодов.
***
Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За каждый эпизод они получат по 2,6 миллиона долларов.
|
Архив (Разное)
Комментарии