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Министр промышленности Вовк развивает сотрудничество с Венесуэлой
25.04.2017 20:28 — Разное | Ежедневник
nuevaprensa.com.ve
На фоне непрекращающихся народных протестов в Венесуэле Минск пытается укрепить свои позиции в экономике этой страны.
О том, что предполагают эти документы, не сообщается.
Вместе со своим венесуэльским коллегой Хуаном Ариасом белорусский министр побывал на двух промышленных объектах - на комплексе Complejo Industrial Batalla de Santa Inés в Баринасе, в рамках которого открыты несколько совместных предприятий, и на алюминиевом заводе Corporación Venezolana de Guayana Aluminio del Caroní (CVG Alcasa) в Сьюдад-Гуаяне.
Венесуэльские власти, похоже, очень рассчитывают на развитие металлургической отрасли - как источник наращивания экспорта. Мощность завода CVG Alcasa составит 170 тыс. тонн в год. Виталий Вовк принял участие в запуске очередного прокатного стана на нем.
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На фоне непрекращающихся народных протестов в Венесуэле Минск пытается укрепить свои позиции в экономике этой страны.
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