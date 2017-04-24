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Министр промышленности Вовк развивает сотрудничество с Венесуэлой

25.04.2017 20:28 — Разное | Ежедневник  
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Министр промышленности Вовк развивает сотрудничество с Венесуэлой

nuevaprensa.com.ve

На фоне непрекращающихся народных протестов в Венесуэле Минск пытается укрепить свои позиции в экономике этой страны.

Как сообщили венесуэльские СМИ, в конце прошлой неделе в Венесуэле гостила белорусская делегация во главе с министром  промышленности Виталием Вовком. По итогам визита были подписаны новые соглашения.

О том, что предполагают эти документы, не сообщается.  

Вместе  со своим венесуэльским коллегой Хуаном Ариасом  белорусский министр побывал на двух промышленных объектах  - на комплексе Complejo Industrial Batalla de Santa Inés в Баринасе, в рамках которого открыты несколько совместных предприятий, и на алюминиевом заводе Corporación Venezolana de Guayana Aluminio del Caroní (CVG Alcasa) в Сьюдад-Гуаяне.  

Венесуэльские власти, похоже, очень рассчитывают на развитие металлургической отрасли  - как источник наращивания экспорта. Мощность завода CVG Alcasa составит 170 тыс. тонн в год. Виталий Вовк принял участие в запуске очередного прокатного стана на нем.  

 
Теги: Минск
 
 
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На фоне непрекращающихся народных протестов в Венесуэле Минск пытается укрепить свои позиции в экономике этой страны.

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