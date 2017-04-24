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«Белшина» отсудила крупную сумму у необязательного российского дилера

25.04.2017 23:47 — Разное | Ежедневник  
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«Белшина» отсудила крупную сумму у необязательного российского дилера

autogrodno.by

Дочернее предприятие «Белшины» - Краснодарский торговый дом «Белшина» - истребовал через суд 16 млн росс. рублей долга у местного дилера-должника.

Также по решению Арбитражного суда Краснодарского края должник, компания «Беларусь шина», должна возместить истцу 103 тыс. росс. рублей по оплате таможенной пошлины.  

Как явствует из материалов дела, которое было начато в декабре 2016 года,  Краснодарский торговый дом «Белшина» в конце 2013 года заключил соглашение и произвел отгрузку шин своему партнеру. Но тот перестал платить. В  конце 2015 года было подписано дополнительное соглашение по погашению задолженности, которая на тот момент составляла уже свыше 100 млн росс. рублей.

Был составлен график (последний платеж в сумме 4,6 млн росс. рублей намечался на декабрь 2016 года) , и «Беларусь шина» до августа прошлого года гасила равными частями этот долг. Но с августа 2016 года, однако, последовал перерерыв, что  привело к образованию задолженности уже в рамках графика погашения долга.

В ходе судебных заседаний ответчик пытался подать заявление о фальсификации доказательств - 39 товарных накладных, на которых, по его мнению, визуально стоит подпись не директора «Беларусь шина» и просил назначить их почерковедческую экспертизу. Но заявление было отвергнуто судом.

Необязательный плательщик, правда, может оспорить решение арбитража в кассационной инстанции. Кроме того, решение  суда распространяется не на всю сумму долга, которая имеется у «Беларусь шины» перед торговым домом «Белшины». Всего на 31 декабря 2016 года российский дилер оставался должен торговому дому 34,6 млн росс. рублей. 

 
 
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Дочернее предприятие «Белшины» - Краснодарский торговый дом «Белшина» - истребовал через суд 16 млн росс. рублей долга у местного дилера-должника.

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