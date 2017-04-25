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"Прессбол": Максим Рыженков покидает пост первого вице-президента НОКа
Первый заместитель главы администрации президента Беларуси Максим Рыженков покидает кресло первого вице-президента НОКа, которое он занимал с конца 2014 года. По сведениям «
В телефонной беседе с корреспондентом «ПБ» Андрей Асташевич комментировать грядущие изменения в профессиональной карьере отказался, посоветовав дождаться официальных решений.
О том, что Максим Рыженков, являющийся также руководителем Белорусской федерации баскетбола, покинет пост первого вице-президента НОКа, разговоры пошли после назначения его на должность первого замглавы администрации президента в декабре 2016 года, поскольку загруженность по месту основной работы значительно усложнила выполнение функций на олимпийском фронте.
Максим Рыженков был вторым (после Александра Лукашенко) лицом в Национальном олимпийском комитете с конца 2014 года, когда сменил на посту первого вице-президента НОКа Игоря Рачковского, который незадолго до того был переброшен на хоккейное направление и возглавил ФХРБ.
В качестве спортивного руководителя Рыженков запомнился успешной Олимпиадой в Сочи, относительной неудачей в Рио, скандалом с мужской командой по гребле на байдарках, недопуск которой лишил Беларусь нескольких медалей на последних Играх. Кроме того, при Рыженкове Беларусь получила право принять II Европейские игры и
Во время недавнего ежегодного послания Александра Лукашенко к народу и парламенту руководитель страны
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Первый заместитель главы администрации президента Беларуси Максим Рыженков покидает кресло первого вице-президента НОКа, которое он занимал с конца 2014 года.
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