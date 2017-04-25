Первый заместитель главы администрации президента Беларуси Максим Рыженков покидает кресло первого вице-президента НОКа, которое он занимал с конца 2014 года. По сведениям « Прессбола », ему на смену придет 45-летний Андрей Асташевич — многолетний директор РЦОП «Раубичи», также известный по регулярным выступлениям за хоккейную команду Александра Лукашенко.



Максим Рыженков. Фото с сайта noc.by

В телефонной беседе с корреспондентом «ПБ» Андрей Асташевич комментировать грядущие изменения в профессиональной карьере отказался, посоветовав дождаться официальных решений.

О том, что Максим Рыженков, являющийся также руководителем Белорусской федерации баскетбола, покинет пост первого вице-президента НОКа, разговоры пошли после назначения его на должность первого замглавы администрации президента в декабре 2016 года, поскольку загруженность по месту основной работы значительно усложнила выполнение функций на олимпийском фронте.

Максим Рыженков был вторым (после Александра Лукашенко) лицом в Национальном олимпийском комитете с конца 2014 года, когда сменил на посту первого вице-президента НОКа Игоря Рачковского, который незадолго до того был переброшен на хоккейное направление и возглавил ФХРБ.

В качестве спортивного руководителя Рыженков запомнился успешной Олимпиадой в Сочи, относительной неудачей в Рио, скандалом с мужской командой по гребле на байдарках, недопуск которой лишил Беларусь нескольких медалей на последних Играх. Кроме того, при Рыженкове Беларусь получила право принять II Европейские игры и выиграла суд у Международной федерации каноэ, которая на год дисквалифицировала и не допустила белорусских гребцов к Олимпиаде в Рио. Вскоре после выигрыша суда WADA сняло с белорусских гребцов абсолютно все подозрения в использовании допинга.

Во время недавнего ежегодного послания Александра Лукашенко к народу и парламенту руководитель страны обрушился с критикой в адрес спортивных чиновников и функционеров, назвав «отвратительной» работу в спорте высоких достижений, пообещав реформировать спортивные федерации и Национальный олимпийский комитет, а также пригрозив наказать виновных за плохо выстроенную подготовку в детских школах, где, по его информации, в некоторых городах с юными хоккеистами работают непрофильные специалисты по плаванию и гребле.