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Видео с прототипом летающего автомобиля посмотрели более миллиона раз
25.04.2017 21:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Продавать первые прототипы летающих автомобилей начнут уже к концу года. Первыми будут своего рода "коптеры для людей" — одноместные машины для полетов над водой.
Называется разработка Flyer, а вес одной конструкции составляет около центнера. Во сколько обойдется любителям подобный летящий автомобиль — пока не известно, однако интерес к изобретению проявили многие: за сутки презентационный ролик аппарата посмотрели более миллиона раз.
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