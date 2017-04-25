Продавать первые прототипы летающих автомобилей начнут уже к концу года. Первыми будут своего рода "коптеры для людей" — одноместные машины для полетов над водой.

Называется разработка Flyer, а вес одной конструкции составляет около центнера. Во сколько обойдется любителям подобный летящий автомобиль — пока не известно, однако интерес к изобретению проявили многие: за сутки презентационный ролик аппарата посмотрели более миллиона раз.