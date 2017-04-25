

auto.tsn.ua

Чем стали для рынка реэкспортные «Лады», кто такие Клемантович и Новик, чем знамениты Лагвинец и Крепчуки, как распадался «Пуше» и рос «Атлант-М». EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют историю автомобильной торговли в 1991-2016 годах.

Захваченные в сети

Белорусский сегмент non-food-ретейла, включая торговлю автомобилями, стал одним из первенцев в развитии частной инициативы в экономике страны и важнейшим источником первоначального накопления капитала. Многообразие направлений способствовало тому, что проявить в нем свои предпринимательские способности смогли многие. Глобальная информатизация, когда торговля стремительно уходит в онлайн, снижает порог входа на рынки для нового поколения бизнесменов.

За эти годы частный бизнес с нуля сформировал автомобильный рынок. Практически в каждом направлении появились частные компании – лидеры. Государство сохранило сильные позиции только в книжной и ювелирной торговле. Также в его руках остались крупные торговые объекты - ГУМ, ЦУМ, Торговый дом «На Немиге».

Проблемами для бизнеса в этом сегменте является экономическая нестабильность, чрезмерное административное регулирование, а также масштабы рынков. По последней причине самые крупные белорусские сети малоинтересны известным инвесторам, которые рассматривают Беларусь в своей экспансии в предпоследнюю или последнюю очередь. Автомобильный рынок практически полностью контролируется национальным капиталом. За прошедшее 25-летие белорусский non-food-ретейл привлек только одного по-настоящему значительного игрока – альянс финской и литовской компаний Kesko/Senukai в “ОМА”. Беларусь продолжает оставаться tabula rasa для IKEA, H&M, только в прошлом году здесь появился JYSK и только сейчас ожидается приход Inditex.

1991

«Пуше» и первый частный холдинг независимой Беларуси

Кандидат физико-математических наук Александр Пупейко, который в перестроечные времена получает коммерческий опыт на хозрасчетном НПО «Алгоритм», создает в 1990 году промышленно-финансовый холдинг «Пуше». Ее название происходит от фамилий двух основных собственников Александра Пупейко и Анатолия Шентака. Миноритариями являются Валерий Борейко и Вячеслав Чернышевич.





Александр Пупейко, фото: belgazeta.by

Сначала фирма торгует компьютерами, потом у нее появляется стратегический ресурс – «МАЗы». Их везут в Россию, Казахстан и меняют на реэкспортные «Лады». Имея за счет связей доступ к банковским кредитам, «Пуше», как и многие крупные постсоветские частные компании, делает первоначальное накопление капитала на продукции ВАЗа. Потом компания получает эксклюзивные права на продажу в Беларуси автомобилей Skoda. На Притыцкого, 60B, возле своего центрального офиса в здании «Алгоритма», Александр Пупейко и Анатолий Шентак открывают фирменный салон чешского производителя. В него приезжают покупать Felicia и Octavia (а также соседствующие с ней реэкспортные германские и французские «Лады») не только из всех уголков Беларуси, но и из республик бывшего СССР. В 1995 году Skoda признается автомобильным брендом года Беларуси.

Начинаются переговоры с Volkswagen, который является владельцем чешского производителя, о строительстве сборочного производства Skoda в Дзержинске. Проект поддерживается премьером Михаилом Чигирем. «Пуше» планирует в 1996 году начать сборку легковых автомобилей Skoda Felicia на производственной базе завода «Агромаш». К концу первого квартала 1996 года планируется выпустить более 2,5 тыс. машин. В дальнейшем «Пуше» намеревается постепенно увеличивать мощность производства и к 1998 году выйти на выпуск 10 тыс. автомобилей в год.

«ВАЗовские бароны»





Сергей Клемантович, фото: express - kamchatka1.ru

Один из первых белорусских миллионеров, член Международного союза десантников Сергей Клемантович, начинает формировать состояние на поставках реэкспортных автомобилей «Лада». Его «сырьевой» базой является Венгрия, основными рынками сбыта – Беларусь и Россия. Одно время Сергей Клемантович активен в Казахстане, где является совладельцем компаний «Евро Лада Интернешнл» и «Бипэк маркет». Но в итоге он будет вынужден уйти с него после поражения в корпоративной войне.

Одновременно и все активнее с естественным отмиранием бизнеса по торговле техникой ВАЗа Сергей Клемантович переключается на другие сферы. Он занимается дистрибуцией в Россию белорусских грузовиков (МАЗ, МоАЗ, БелАЗ), топлива, щебня и другой продукции. Веховой становится работа в рамках компании El Petroleum по зачету 30 млн долларов энергетического долга Беларуси перед Литвой. Некоторый период он был женат на Наталье Сенькевич – финалистке первого конкурса «Минская красавица -1988».





фото: nesvedoma.com.ua

Еще одна значимая фигура автомобильного бизнеса, построенного на дистрибуции автомобилей «Лада», Валерий Новик. В 1992 году он создает компанию «Нов и К», которая превращается в достаточно крупный автомобильный бизнес середины 1990-х годов. Позже «Нов и К» займется продажами стройматериалов, еще одна компания Валерия Новика «Олдвик» становится крупным дистрибутором западного продовольствия. В начале 2000-х годов Валерий Новик работает топ-менеджером El Petroleum Bel. В 2006 году он вынужден покинуть Беларусь и переехать в Украину. Его новыми бизнесами становятся дистрибуция Skoda («Прага-Авто») и запчастей VW (АЛК).





фото: minsk.wikimapia.org

С тех пор и по сегодняшнее время технику «АвтоВАЗа» в Беларуси представляет дочерняя компании российского производителя «Минск-Лада» и ее региональные подразделения. В 1990-2000 - е «Минск-Ладу» возглавляет известный бизнесмен - автодилер Владислав Туркин.

«Фордовское» начало Ваганова

Бывший командир студенческого стройотряда имени Феликса Дзержинского Алексей Ваганов в 1990 году обслуживает на частном СТО зарубежные автомобили и в этом же году начинает закупать в США и продавать в СССР автомобили Ford. Из этого бизнеса вырастает его многопрофильный холдинг «Лада ОМС», где партнером Алексея Ваганова становится знакомая еще со времен его работы в НИИ радиоматериалов британская фирма «ОМС». В 1991 году совместное предприятие получает статус официального представителя Ford в Беларуси и нескольких регионах России.

Плотное сотрудничество с брендом в 1996 году выливается в создание совместного с Ford Motor Company и белорусским правительством предприятия «Форд Юнион» и строительством автомобилесборочного предприятия в поселке Обчак под Минском. Вслед за выходом американской корпорации из проекта постепенно затихнет дилерский бизнес Алексея Ваганова. Он продает те автомобильные бренды, которые выпускает «Форд Юнион», а позже - «Юнисон». Попыток возродить сборку в течение 2000-2010-х годов будет сделано несколько, в настоящее время стратегическими партнерами бизнесмена являются General Motors и PSA Peugeot Citroen.

1992

Три «Максима» белорусского автобизнеса

Яркой, но непродолжительной, становится история бизнеса финансово-торговой группы “Максим”, игравшей значительную роль в деловой жизни Беларуси в начале 1990-х.

В структуру холдинга, который основывают Сергей Цветков, Александр Шишканов и Сергей Агаронов, входят фирмы «Максим», «Максим-Авто», «Синкор» и «Герусия». Одним из главных направлений является торговля автомобилями, на пике бизнесмены продают до 200 «Лад» в месяц, наводят контакты с Volvo. Но в середине 1990-х годов у них возникают проблемы из-за изменений условий ввоза автомобилей. Для погашения обязательств «максимы» берут кредиты, по которым не могут расплатиться. В итоге учредители холдинга вынуждены покинуть страну.

В 2001 году один из совладельцев бизнеса, Александр Шишканов, будет арестован во время краткосрочного визита в Минск из Англии. Он будет осужден на шесть лет лишения свободы за невозврат 5 млн. долларов «Белагропромбанку». Как выяснится на суде, залогом под кредит выступала 1 тонна стратегического сырья - диоксида титана высшей пробы. Мозговой центр холдинга, Сергей Цветков, будет убит за границей.

«Максим» в начале 1990-х является владельцем самого знакового ресторанного проекта этого периода - ресторана-клуба «Черный лимон» в районе минского политеха. Ресторан получает название от искусственного дерева с соответствующего цвета плодами, выставленного при входе.

Западный интерес

На новые рынки, открывшиеся после падения железного занавеса, выходят иностранные инвесторы. Первыми становятся автосалоны из Германии.





фото: mercedes-benz.by

На протяжении нескольких лет интересы Mercedes-Benz в Беларуси представляет автохаус Gebrueder Helbig Gmbh &Co Герхарда Хельбига. В это же время он продает VW и Audi в московском регионе. В 1992 году немец сворачивает проект и передает «дела» местному «Автомобильному дому Энергия Гмбх», который становится региональным представителем концерна DaimlerCraisler. В холдинг входит компания «Энергия Гмбх», которая управляет магазином «Панорама», известным своей валютной секцией. Позже компания станет собственником ресторана «Гостиный двор», торгового центра «Мост».

В настоящее время владельцами «Автомобильного дома Энергия Гмбх», который представляет на белорусском рынке легковую и грузовую линейку техники Daimler-Benz, является Марк Черняк.

В 1994 году в Беларуси начинает работу новый немецкий автодилер – Autohaus Maler Gmbh Роланда Малера. Он создает «дочку» «Автоцентр РМ Маркет», который продвигает бренд Opel. Активно в бизнесе своему супругу помогает белоруска Юлия Малер. Немцы начинают крупный девелоперский проект, строят через компанию «РМ Инвест» крупный офисный центр на проспекте Дзержинского, но из-за кризиса приостанавливают его реализацию. В 2015 году уже после кончины Роланда Малера его супруга приглашает в автоторговый бизнес партнера Дмитрия Розума, известного по работе с брендом Citroen («Вуатюр де Франс»).

Достаточно серьезно в автоторговом бизнесе Беларуси балтийское влияние. В конце 1990- начале 2000-х годов активно работает с брендом Renault по легковому и грузовому направлениям латвиец Игорь Петерсон («Эр-Си-Эм» (RCM) и «Эр-Си-Эм Тракс» (RCM Trucks). В 2010- е годы на белорусский рынок заходит литовская компания Modus Group Кестутиса Мартинкенаса, которая через фирму «Автоидея» продает белорусам BMW, Mini и Maserati.

Российский вектор

В кризисные годы потребители коммерческих автомобилей активно покупают бюджетную технику российских брендов. Ее представляют на рынке несколько независимых дистрибуторов, конкурирующих за госзаказы на тендерах.





Михаил Супрунович, фото: tut.by

В 1992 году создает компанию «БелГАЗавтосервис» уроженец Калинковичей Михаил Супрунович. Из дилерского соглашения с Группой ГАЗ вырастает крупный холдинг, который становится крупнейшим продавцом коммерческих автомобилей в Беларуси. В 2010 году «БелГАЗавтосервис» регистрируется в Минэкономики как холдинг, объединяющий 11 компаний по торговле и сервисному обслуживанию автотехники с сетью магазинов запчастей по всей территории страны.

Михаил Супрунович начинает производство на шасси ГАЗ автофургонов в Нижнем Новгороде («БелГАЗавтосервис-НН») и в Минске («Завод спецавтомобилей «Белава»), приватизирует столичный таксопарк «Автотаксосервис» (181) и строит на его базе торговый центр.

«БелГАЗавтосервис» - эксклюзивный представитель Группы ГАЗ в Беларуси в коммерческом сегменте, а еще один продавец фургонов борисовский «Русавтопром» работает в этой нише с россиянами как дилер. Зато компания, созданная Игорем Кушнерским - крупнейший поставщик автобусов Группы ГАЗ на белорусский рынок. Со своими «пазиками», сборка которых локализуется в Беларуси, «Русавтопром» выступает главным конкурентом МАЗа, включая поставки по госпрограмме «Школьный автобус».

Третий крупный поставщик российской автотехники в Беларусь – это группа «Интеллект» альпиниста Сергея Вариводы. Он также имеет в портфеле технику ГАЗ, но главный ходовой товар это внедорожники УАЗ (компания «Внедорожник»), закупаемые как гражданскими, так и военными госструктурами. Также компании холдинга Сергея Вариводы представляют в Беларуси технику украинского ЗАЗ и занимаются сдачей автомобилей в аренду («Служба автопроката»).

У бизнесов Игоря Кушнерского и Сергея Вариводы появляются китайские ответвления. Первый из них некоторое время торгует брендом Great Wall, потом белорусским Geely («Парадавто»), а второй - Great Wall и Chery.

1994

«Народный автомобиль» для «Атлант-М»

Владельцы «Брокерского дома «Атлант-М», с начала 1990-х годов занимающиеся торговлей «МАЗами» и «ВАЗами», заключают один из важнейших контрактов в своей бизнес-истории – с Volkswagen Group. На тендере они опережают местный сервис ЗАЗа и на многие годы становятся образцовыми партнерами-импортерами немецкой техники. В 1998 году будет открыт первый современный автосалон в Беларуси – VW на улице Шаранговича.





фото: atlant-m.by

Собственниками «Атлант-М», созданного в 1990 году, являются бывшие однокурсники и соседи по комнате в общежитии Московского института инженеров гражданской авиации Олег Хусаенов и Игорь Мальгин, а также несостоявшийся служащий Минюста Сергей Савицкий, Андрей Будченко и заместитель секретаря комсомола на минском заводе «Атлант» Александр Пырко.

«Атлант-М» - производное от известного на весь Советский Союз минского завода холодильников «Атлант». Именно на «Атлант» в 1998 году попадает после учебы в Москве уроженец Костаная Олег Хусаенов. При заводе он регистрирует «Молодежный производственно-коммерческий центр «Атлант» - кооператив по мытью окон. В перечень объектов работы Олега Хусаенова и его партнеров Сергея Савицкого и Андрея Будченко попадают Дом правительства и другие известные административные здания.

В 1990 году молодые бизнесмены регистрируют «Брокерский дом Атлант-М» в Минске и Москве и сначала покупают на кредит «Беларусбанка» место на Минской товарной бирже, а потом за проданные «МАЗы» - на Российской автомобильной бирже. Некоторое время кроме торговли автотехникой они продают нефть, лес, бумагу и вкладываются в собственную сеть АЗС.

В Беларуси холдинг в 2016 году «Атлант-М» будет также представлять бренды Mazda, Kia, Ford, Jaguar и Land Rover.

Главный «японец» Беларуси

Мастер спорта по греко-римской борьбе Игорь Крепчук, в первые годы независимости промышляющий вместе с друзьями-борцами торговлей сельхозпродукцией и радиоэлектроникой, создает бизнес по торговле японским брендом Toyota - компанию «Эмир Моторс».





фото: toyota.by

Его партнером-инвестором становится гражданин Сирии Аль-Фрейджи Анвар Аддай, в менеджменте - брат Вячеслав и супруга Татьяна. В 2006 году Игорь Крепчук, возглавляющий уже семейный бизнес, открывает дилерский центр «Тойота Центр Минск». Планируется до 2010 года открыть центры в Гомеле, Бресте, Могилеве и Витебске и построить еще один автосалон в Минске.

До 2007-2008 года, когда у бизнесмена возникнут проблемы с правоохранительными органами, дилер Toyota – главный конкурент мультибрендовому «Атлант-М». Также борцу и его супруге принадлежат казино «Эмир», ночной клуб West World Club, ресторан «Беларусь», офисы и автосалон «Эмиравтоторгсервис» в районе улицы Маяковского.

Игорь Крепчук долгое время является членом совета Национального олимпийского комитета.

1996

Разгром «Пуше» и эмиграция Александра Пупейко

В этом году владельцы «Пуше» останавливают свои инвестиционные проекты в Беларуси и заявляют о выводе бизнеса в Украину, страны Балтии и Польшу.

В первой половине 1990-х годов «Пуше» - это самое мощное коммерческое предприятие Беларуси. В 1996 году его годовой оборот составляет 200 млн долларов, поступления от бизнеса Александра Пупейко, Анатолия Шентака и их партнеров обеспечивают около 13% доходов государственного бюджета. В структуру холдинга кроме автоторгового бизнеса входят банк «Олимп», страховая компания «Пуше-СК», агрохолдинг «Пуше-Агро», холдинг имеет дистрибуторские контракты с Philips и Whirlpool, долю в «Белагропромбанке», начинает создаваться сеть продовольственных магазинов. На пике расцвета «Пуше» в ее компаниях трудятся около 5 тыс. сотрудников.





Александр Лукашенко, фото: naviny.by

Проблемы у владельцев самого крупного частного холдинга страны начинаются сразу после победы Александра Лукашенко на выборах 1994 года. Новоиспеченный президент предлагает владельцам «Пуше» и компании «Фобос» вернуть взятые у старого правительства 15 млрд рублей на оплату энергоносителей и заплатить за эти ресурсы 210% набежавших процентов. В противном случае обещается закрыть фирмы.

Александр Пупейко решается на конфронтацию и продержится еще полтора года. Постоянные проверки, штрафы и ограничения доступа к ресурсам приводят к росту долгов и неплатежам его компаний. Сворачивается проект по сборке Skoda, офис «Пуше» по указу президента переходит на баланс Управления делами президента. В марте 1997 года сменивший премьера Михаила Чигиря Сергей Линг подписывает решение об экспроприации у «Пуше» всей выручки в счет погашения долгов холдинга перед «Белагропромбанком». После этого Александр Пупейко вместе с семьей уезжает сначала в Украину, потом в Германию и пытается спасти из-за рубежа разваливающийся под грузом долговых обязательств холдинг. Части активов в итоге будет продана. Белорусские власти обвинят его в хищениях в особо крупных размерах и невозврате кредитов на сумму 12 млн долларов. Имущество «Пуше» в Беларуси (на сумму около 7,7 млн долларов) будет изъято в собственность Управления делами президента.

В декабре 1997 года Александр Пупейко по запросу белорусской прокуратуры будет задержан в аэропорту Варшавы. Белорусская сторона потребует его выдачи, но польские власти откажут в этом. В 1998 году основной владелец «Пуше» получит в Польше официальный статус беженца, а потом переедет жить в Германию. У него будет несколько коммерческих проектов.

«Чешскую тему» на автомобильном рынке Беларуси продолжит бывший сотрудник «Пуше» Георгий Каленчиц. С середины 1990-х годов его компания «Фелокт-Сервис» успешно продает Skoda, которые по итогам 2016 года, например, заняли четвертое место (после Renault, VW, Lada) по числу проданных автомобилей.

Шведский выход Лагвинца

После победы Александра Лукашенко и его команды усиливаются позиции бизнесмена Виктора Лагвинца. Его называют правой рукой управляющего делами президента Ивана Титенкова, бизнесмен реализует несколько совместных проектов (рыбопереработка в Браславском и деревообработка в Лельчицком районах) с УДП.





фото: eleiteauto.by

Принадлежащие бизнесмену компании занимаются дистрибуцией товаров продовольственной группы («Контогрупп»), инвестируют в коттеджную застройку в Минске («Контоинвест»), производят строительные конструкции («Контоплан»), торгуют сахаром («Контоагро»). На автомобильный рынок компания «Контоавто» выводит шведский бренд Volvo, который на несколько лет становится самым популярным автомобилем у различных государственных органов.

Отставка Ивана Титенкова и его эмиграция в Россию лишает Виктора Лагвинца влиятельного покровителя. В 1999 году он будет арестован и в начале 2000 года станет одним из первых обвиняемых, кто попадет под президентский декрет №40 и отдаст имущество в обмен за свободу. В заключении Виктор Лагвинец пробудет 4 месяца и 22 дней. Также как и экс-управделами Виктор Лагвинец уедет в Россию. Оттуда он зарегистрирует в Гибралтаре компанию Konto Holdings, станет директором нефтедобывающей компании «Русь Ойл». В 2012 году Виктор Лагвинец возглавит «Нефтяную компанию «Дулисьма», купленную еще одними выходцами из Беларуси Юрием и Алексеем Хотиными.

Троюродным братом Виктора Лагвинца является Алесь Логвинец - советник лидера Движения «За Свабоду» и экс-кандидата в президенты Беларуси Александра Милинкевича.

Продавать Volvo в Беларуси после эмиграции Виктора Лагвинца продолжит его партнер Валерий Голод, который переименует «Контоавто» в «Элитавто».

1998

Внешняя экспансия «Атлант-М» и новый белорусский приоритет

С этого года «Атлант-М» трансформируется в международный бизнес, что позже будет оформлено в названии компании – Международный автомобильный холдинг «Атлант-М».





Олег Хусаенов с супругой, фото: kp.by

«Атлант-М» получает дилерский контракт VW на Калининградскую область и одновременно начинает строить дилерский центр в Москве. Он будет возведен на улице Бажова на территории бывшей базы «Мосавтотранса» в 2003 году и станет одним из крупнейших современных автоцентров в СНГ. В следующие годы будут подписаны дилерские контракты с другими брендами и куплены или построены автоцентры в около десятка российских городов. К середине 2000-х годов «Атлант-М» становится одним из крупнейших игроков на российском автомобильном рынке.

В 1999 году по предложению VW владельцы «Атлант-М» выкупят у немецкого барона и местного дилера «ВИПОС» компанию «Интеркар Украина», которой принадлежит импортерский контракт этого бренда на украинском рынке. Белорусам придется, правда, взять на себя обязательства погасить долги «Интеркар Украина».

В 2000 году в Киеве откроется первый автосалон VW. До 2011 года украинским направлением руководит Сергей Савицкий. Под его началом будут заключены дилерские контракты с другими брендами, а автосалоны появятся также в Днепропетровске и Харькове. В 2008 году импортерский бизнес VW с выгодой будет продан Volkswagen Porsche Holding.

Накануне кризиса «Атлант-М» начнет крупный торгово-производственный проект с китайской Great Wall. Будет организована крупноузловая сборка внедорожников бренда на Кременчугском автосборочном заводе и создана сеть из 22 автосалонов (из них два находятся в собственности «Атлант-М»). Но ухудшение экономической ситуации и невысокий уровень спроса заставят владельцев холдинга отказаться от сотрудничества с китайскими брендами в Украине, а также в России.

В 2015 году в условиях снижения объемов продаж и прибыли руководство холдинга заявит, что приоритетным для развития бизнеса становится белорусский рынок и выставляет несколько действующих и строящихся автосалонов в России и Украине на продажу.

Американский акцент «Юколы»





фото: mosarchinform.ru

В конце 1990-х- начале 2000-х один из крупнейших автоторговых бизнесов в стране создают владельцы многопрофильного холдинга «Юкола» во главе с Валерием Шумским.

В этом году начинает работу «Юкола-Сервис», которая представляет на белорусском рынке линейку техники General Motors. «Американцами» (Chrysler, Dodge), а также французским Citroen занимается еще одна компания холдинга - «Юкола-Авто». В портфолио «Юкола-Моторс» входят Ford и Nissan, продающиеся через фирменные автосалоны. Еще одна дочка холдинга – «Юкола-МотоЦентр» - продвигает на рынке Harley - Davidson, Bombardier, мотоциклы Kawasaki и Porsche.

Компаниями «Юкола-Сервис» и «Юкола-Моторс» в течение 2001-2006 годов руководит будущий генеральный директор МЗКТ и министр промышленности Беларуси Виталий Вовк.

После того, как в 2003 году Валерий Шумский приобретет нефтяные месторождения в Саратовской области, его активность в других сферах начнет угасать. Часть автосалонов будет закрыта, а часть выкуплена другими игроками. В частности, «Атлант-М» приобретет «Юкола-Моторс» с автосалонами Ford и Nissan.

«Американскую тему» пробует продолжить выходец из «Атлант-М» Юрий Приказчиков. Его компания «Мультимоторс» на некоторое время станет дилером GM.

Убийство совладельца «Эмир Моторса»

Одно из самых громких убийств в Беларуси 1990-х происходит в подъезде дома на проспекте Машерова, где проживал и зарублен топором совладелец холдинга «Эмир Моторс» Аль-Фрейджи Анвар Аддай.

Расследование громкого дела берется под личный контроль Александра Лукашенко. Но пролить свет, найти убийц и осудить их удается только в 2008 году. По делу будут проходить шесть человек – один уроженец Чечни и пятеро белорусов. Мотив - в переделе собственности казино «Эмир», владельцем которого является компания «Эмир Моторс».

В 2007-2008 годах Игоря Крепчука, задержанного в рамках таможенного дела, попытаются обвинить в заказе убийства своего партнера.

1999

Корпоративная война в «Атлант-М»

В результате корпоративного конфликта, который продолжается около года, покидают холдинг «Атлант-М» его совладельцы Андрей Будченко и бывший главный архитектор Фрунзенского района Дмитрий Тясин, помогавший строить и открывать автосалон на улице Шаранговича.

В 2000 году формируется существующая сейчас группа владельцев «Атлант-М». Равными долями в нем владеют Олег Хусаенов, Сергей Савицкий и россиянин Игорь Мальгин. Отдельно им принадлежат доли в дилерских проектах по торговле грузовой и сельскохозяйственной технике, созданных в начале 1990-х, «Автогруз» (сегодня – «Великан»), «Автодин» и «Альянс».

2000

Клуб автомобильных лоббистов

Создается Белорусская автомобильная ассоциация, позже переименованная в Автомобильную ассоциацию «БАА».

«БАА», в которую входит 21 участник, одно из самых авторитетных отраслевых объединений.

В 2001 году она становится соорганизатором выставки «Моторшоу». Ассоциация принимает участие в подготовке практически всех нормативных актов, которые касаются автомобильного рынка, занимается квалифицированным мониторингом рынка. В 2005 году «БАА» принимает участие в принятии указов президента, благодаря которым уравниваются условия ввоза автомобилей юридическими и физическими лицами. С 2010 года председатель «БАА» Сергей Михневич входит в состав межведомственной группы, задачей которой является упорядочение работы автосервисов и продавцов автозапчастей.

2001

Контракт века от Журавковой

Могущественная управделами президента Галина Журавкова подписывает контракт века.

УДП Беларуси становится уполномоченной структурой по обеспечению «вертикали» автомобильной техникой. Поставщиками автомобилей для нужд номенклатуры становятся DaimlerCrysler и Ульяновский автомобильный завод. У первого производителя управделами приобретает 174 Mercedes, у второго – 119 внедорожников.

2002

Бизнес на запчастях

Расходятся и делят существующий с 1995 года бизнес по торговле запчастями «Шате-М» Константин Шавель и Анатолий Терех.

Судьба у двух ответвлений одной из первых компаний в Беларуси, которая начала работать с запчастями для европейских и японских брендов, разная. Компания «Шате-М Авто», которую создает Анатолий Терех, обанкротится, и у бизнесмена возникнут проблемы с кредиторами. Компания «Шате-М Плюс», которую развивает Константин Шавель, станет одним из крупнейших игроков на белорусском рынке.





фото: stroykamarket.ru

В 2009 году компания расширит портфель за счет запчастей для американской техники, начнет производство на нескольких десятках заводов России, Беларуси, Турции, Литвы, Малайзии, Индии и Китая собственного бренда Patron. В 2011 году «Шате-М Плюс» начнет строительство под Минском крупного дистрибуционного центра и завершит проект в 2014 году. В 2013 году откроется собственный склад в Подмосковье – в Подольске.

Крупные бизнесы по торговле запчастями в 1990-2000-е выстраивают еще несколько бизнесменов. Самая известная из них Группа компаний «Армтек» Вадима и Олега Гриневичей («Еврозапчасть», «Новый город»). Она создана в 1995 году, под этим брендом на пике развития работает свыше двух десятков операторов в нескольких городах Беларуси и России.

С крупными мировыми производителями работают белорусские компании «Л-Авто», «Автоспейс» и другие.

2005

Таможенная реформа автозавоза

Кардинальным образом меняются условия ввоза автомобилей на территорию Беларуси.

В ноябре указами президента №№ 564 и 547 «О некоторых вопросах налогообложения товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь» и «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 5 февраля 2001 г. № 57» установлены новые ставки таможенных пошлин на ввоз автомобилей физическими лицами и предоставлены льготы автодилерам. Главная цель, которую ставят перед собой власти, это - увеличение поступлений в бюджет пошлин и ликвидация процветающих серых схем.





фото: kaunas.wikimapia.org

В рамках указов изменяется существующее с 2001 года положение о порядке перемещения физическими лицами через таможенную границу Беларуси товаров для личного использования. Вводится дополнительная категория по рабочему объему цилиндров двигателя (ранее до 2500 куб.см. и свыше 2500 куб. см., с этого года – до 1500 куб.см., с 1500 по 2500 куб.см. и свыше 2500 куб.см.) и вырастают в целом размеры ставок ( до изменений на автомобили с рабочим объемом 2500 куб.см она составляет 0,6 евро за 1 куб.см. , после – 0,75 евро за 1 куб. см.). Для автосалонов вводятся льготы по НДС и акцизам по ввозу и реализации отдельных видов техники, пошлины для юридических лиц приводятся в соответствие с пошлинами для «физиков».

Хотя некоторая разница сохраняется (200-400 долларов в пользу «физиков»), реформы дают толчок развитию автобизнеса в стране. Если в 2005 году автодилеры реализуют 4,9 тыс. новых автомобилей, то в 2006 – 10, 02 тыс. единиц. Однако «серые схемы» не канун в Лету – по их следам через несколько лет будут возбуждены несколько уголовных дел, в результате чего произойдет серьезная чистка на рынке.

Свободный таможенный склад Шигалова

Одним из элементов реформирования условий торговли автомобилями становится открытие в ноябре первого свободный таможенный склад (СТС) для реализации автомобилей.

Председатель правления Торгового центра «Ждановичи» Евгений Шигалов, начинавший в 1993 году бизнес-карьеру с СТО и некоторое время торговавший «бэушными» автомобилями, действует в рамках утвержденного в этом году президентом Положения о свободных складах.

Эксперимент со свободными складами (на «Ждановичах» - первенец) направлен на то, чтобы отвадить белорусских граждан закупаться на авторынках Европы. СТС должны предлагать те же «бэушные» автомобили, закупаемые централизовано уполномоченными операторами, и обеспечивать покупателям полный комплекс услуг в придачу к приобретенному авто: растаможку, оформление, регистрацию, диагностику, ремонт и т. д. Цена вопроса – экономия 200 млн долларов, которые белорусские автолюбители ежегодно вывозят за рубеж с целью обновления своего парка.

В 2009 году эксперимент прекратится, а первый и единственный СТС будет закрыт.

«Форбсовская» эпоха Хусаенова и Савицкого

В 2005 году «Атлант-М» входит в первую редакцию рейтинга российского Forbes – топ-200 крупнейших непубличных компаний России. Он занимает по объему выручки 124-е место.





Сергей Савицкий, фото: probusiness.by

В этом году оборот холдинга превышает 500 млн долларов, а по итогам 2013 года он перевалит за 1 млрд долларов. До 2015 года «Атлант-М» ежегодно входит в престижный список и является в нем единственной компанией с белорусским капиталом. Самое высокое место, 32- е, «Атлант-М» занимает в рейтинге 2009 года, в котором отражается выручка за кризисный 2008 год.

В версии Forbes за 2015 год «Атлант-М» впервые не попадает в список крупнейших российских компаний.

2006

Автофраншизный бизнес

Начинает бизнес по французской франшизе аренды и лизинга автомобилей Europcar Дмитрий Неверкевич («Белеврорент»).

Компания предлагает клиентам VW, Audi, Skoda и Renault. Доходы от бизнеса позволяют инвестировать в другие сферы – Дмитрий Неверкевич становится владельцем кафе Boulevard, которое позже продает сыну экс-спикера нижней палаты белорусского парламента Владимира Коноплева - Денису.

В 2015 году с приходом на рынок Uber одна из компаний Дмитрия Неверкевича «Белеврорент Флит Солюшинз» становится партнером успешного онлайн-такси.

Также на белорусском рынке представлены франшизы других мировых игроков по аренде и лизингу автомобильной техники – Avis Europe (Великобритания), Budget Rent A Car (США) и Sixt (Германия).

2007

Дела дилеров

Начинаются судебные слушания в рамках так называемого дела дилеров – одного из самых громких процессов 2000-х годов. Они приводят к уходу с рынка и ликвидации нескольких крупных игроков.

Все дела, которые рассматриваются в течение 2004-2008 годов, связаны общей схемой ухода от уплаты пошлин и налогов. В условиях существенной разницы в ставках таможенных пошлин для юридических и физических лиц некоторые из участников в этом периоде импортируют автомобили через подставные фирмы и растамаживают технику через подставные физические лица.

В прицеле правоохранительных органов оказываются крупнейшие дилеры автомобилей «Атлант-М», «РМ-Маркет» и «АвтоДинамо». В 2005 году объявляется о возбуждении уголовных дел в отношении управленцев компаний «Юкола-Сервис» и «Юкола-Авто». В некоторых случаях претензии силовиков урегулируются и не получают судебного развития, в некоторых - владельцы и руководители оказываются на скамье подсудимых и за решеткой.

В рамках дел будут осуждены менеджеры дилера FIAT «Автодинамо», но его владелец Андрей Малышев скроется от правосудия и будет объявлен в розыск по линии Интерпола.





Игорь Крепчук, фото: ej.by

В 2007 году в СИЗО оказываются по обвинениям в уклонении от уплаты налогов путем использования серых схем совладельцы дилеров Toyota и BMW Игорь Крепчук («Эмир Моторс») и Алексей Гостевский («РиМи Авто»). Первый, несмотря на полное возмещение ущерба (свыше 7 млрд рублей), на несколько лет останется в заключении, но его успешно заменит во главе бизнеса супруга Татьяна Кречпук. «РиМи Авто» не переживет кризиса и уступит статус дилера и место на рынке литовской «Автоидее».

Корпоративный конфликт в «Автосалон-AV»

Разгорается конфликт интересов в компании - импортере Audi и Porsche – «Автосалон-AV».





Владислав Туркин, фото: adt.by

Одним из владельцев крупной компании является бывший генеральный директор «Минск-Лада», выпускник «бауманки» и минского нархоза Владислав Туркин. В марте он задерживается правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба. Одним из главных свидетелей становится партнер бизнесмена Игорь Разумовский. В 2008 году Владислава Туркина осуждают на 7 лет лишения свободы. Однако через несколько месяцев бизнесмен будет помилован и реабилитирован Александром Лукашенко.

В 2013 году Владислав Туркин попытается начать совместный бизнес с Юрием Чижом по продаже элитных брендов во главе с Bentley, а в 2015 году откроет новый автосалон Audi в Минске.

2008

Первый кризис «Атлант-М»

Для роста, заключающегося в расширении портфеля брендов, поглощении конкурентов (в Беларуси, например, приобретена часть активов «Юколы» Валерия Шумского) и развития китайского проекта, владельцы «Атлант-М» привлекают кредиты и заимствуют деньги через выпуск облигаций.

В 2006 году они размещают в России двухгодичный облигационный займ на 1 млрд росс. рублей, в 2007 году – в Украине займ на три года объемом 100 млн гривен. Планируется, что после размещения облигаций компания привлечет в качестве соинвестора инвестиционный фонд и выйдет на IPO. Переговоры о продаже 25% доли в бизнесе ведутся в пятью фондами, среди которых Russia Partners, Baring Vostok Capital Partners, Alfa Capital Partners, Troika Capital Partners, а также Russian Retail Growth Fund Виктора Вексельберга и Александра Мамута. Однако ни с кем из них не удается достичь соглашения.

Другим вариантом развития бизнеса видится объединение с конкурирующими структурами, ведутся переговоры с двумя из них, но тоже – без результата.

«Атлант-М» удастся справиться с обязательствами по проблемному облигационному займу 2006 года, по которому подходит срок погашения. Для этого будут закрыты убыточные предприятия, прекратится китайское направление, замораживаются и продаются стройки, сокращается персонал. В это время «Атлант-М», в частности, избавится от крупного московского автосалона «Атлант-М на Садовой».

2011

Первый автомобильный «закуп»

Создание с 1 июля 2010 года Таможенного союза между Беларусью, Россией и Казахстаном обязывает эти страны провести унификацию таможенных пошлин.

Беларусь на время (до 1 июля 2011 года) сохраняет национальный уровень ставок ввозных таможенных пошли на легковые автомобили для физлиц. В преддверии их унификации (ставки пошлин подгоняются под более высокие российские) автолюбители Беларуси массово устремляются на «закупы» в Литву, Польшу, Германию и Европу. Это приводит к перетоку в основном бэушной техники во дворы и гаражи жителей Беларуси.

Загруженность дворов техников обуславливает то, что российские таможенники закрывают лазейки для последующей перепродажи техники, купленной по пониженным ставкам таможенных пошлин. Согласно требованиям российской стороны, продавец должен доплачивать разницу между пошлинами.

Региональная экспансия «Автопромсервиса»

Входящий в тройку самых популярных на рынке Беларуси автомобильных брендов Renault (впереди – Lada и VW) начинает в рамках программы своего дилера «Автопромсервиса» экспансию в регионы. В течение 2011-2016 годов открываются на привлеченные кредитные ресурсы несколько автосалонов в областных и крупных районных центрах.

Владельцем «Автопромсервиса», который присутствует на рынке с 1992 года, является Болеслав Вороненок.

Неавтомобильные хлеба Хусаенова

Возглавляющий «Атлант-М» с момента его создания Олег Хусаенов покидает кресло генерального директора холдинга. Его сменяет вернувший из Украины второй белорусский совладелец бизнеса Сергей Савицкий.

Олег Хусаенов возглавляет инвестиционную компанию «Зубр Капитал», которая становится управляющей структурой первого белорусского фонда прямых инвестиций SMH. В него передается непрофильные активы, принадлежащие владельцам «Атлант-М» - «МТБанк», «Атлант Телеком», «Атлант Консалт». В рамках этого фонда привлекается в капитал «Атлант Телекома» Европейский банк реконструкции и развития, поглощаются интернет - провайдеры Solo и «Телесеть, «МТБанк» продается Алексею Олексину. Также в портфель входит образовательный проект «Школа робототехники».

В 2014 году начинает формироваться овый фонд Zubr Capital Fund I, первой портфельной компанией которого становится крупный IT-разработчик SoftClub.

Итоги автомобилизации

Начиная с 2000 года, число автомобилей на 1 тыс. человек населения Беларуси удваивается – с 139 до 280.

Среди представителей бывшего СССР белорусы уступают только литовцам (570 автомобилей на 1 тыс. человек в 2011 году), эстонцам (433) и латвийцам (299). Показатели автомобилизации в Беларуси выше, чем в России (242), Казахстане (203) и Украине (143).

В мире по числу автомобилей на 1 тыс. населения Беларусь близка к Израилю (282) и Южной Корее (284). Лидером по этому показателю в мире являются исландцы – 646 автомобилей на 1 тыс. человек.

2012

Убийство Клемантовича

В середине года Сергей Клемантович, с 2009 года перебравшийся в Абхазию и инвестирующий там в сбор лома и производство щебня, пропадает вместе со своей спутницей на главной трассе непризнанной республики. Прокуратура Сухуми возбуждает уголовное дело по факту убийства.

В 2013 году детективная история получает трагическое завершение. Тела Сергея Клемантовича и исчезнувшей вместе с ним спутницы были обнаружены почти спустя год в заброшенном колодце одного из абхазских сел. По подозрению в похищении и убийстве бизнесмена будет задержан заказчик – один из депутатов парламента Абхазии.

2013

Производственный старт «автохимиков»

В марте в торжественной обстановке владельцы самого крупного холдинга по дистрибуции масел и автохимии OBK Group открывают рядом с Минском завод «М-Стандарт» по выпуску охлаждающих веществ и реагентов для автомобилей.

В нем использованы технологии и бренды BASF и Kruse, а инвестором (12 млн долларов) выступает зарегистрированная в Швейцарии компания Motip Dupli Group.

OBK Group, в которую в ходе ребрендинга объединяются компании «Белавтогрупп», «Инвертлайн», «Энергоопт»), создана в 1992 году. Холдинг ведет бизнес в России («Русавтолак» и «Мототип Дупли Россия») и в Украине («Хаммер»), имеет дочерние компании в Латвии (Tehserviss) и Австрии (Autopsa).

Компании OBK Group принадлежат нескольким владельцам, один из которых зять экс-премьер-министра Сергея Сидорского Юрий Маркович. Его партнерами выступают Владислав Добровольский и Алексей Суханов.

Собственники дистрибутора имеют непрофильные бизнесы. Владислав Добровольский и Алексей Суханов инвестируют в раскрутку на немецком рынке водочного бренда Partisan, который разливается для них на заводе «Славянский продукт» в Шумилино. Юрия Маркович открывает ресторан Wood & Fire в районе Национальной библиотеки.

Последнее «Моторшоу»





фото: autoby.biz

В «Минск - Арена» проводится самая масштабная за время ее существования (с 2002 года) минская автомобильная выставка «Моторшоу».

В последующие годы автодилеры из-за нестабильной ситуации на автомобильном рынке страны отказываются от участия в мероприятии.

У истоков «Моторшоу» стоит компания «Ремарк» Дмитрия Яроты. Несколько лет он также работает в «ё-авто», где занимает должность заместителя генерального директора по стратегическому развитию. Еще одно направление «Ремарка» - типографские услуги.

До 2013 года компания Дмитрия Яроты является совладельцем «Первой образцовой типографии». В этом году она уступит 50% доли партнеру – Президентскому спортивному клубу.

2014

Второй автомобильный «закуп»

Девальвация российского рубля в конце года делает привлекательным для белорусов «закупы» автомобилей в российских автосалонах.

Благодаря покупкам в ноябре и декабре годовые продажи растут на 60% до 50,2 тыс. машин. Из них 21,9 тыс. приобретены за пределами страны, на российские автосалоны приходится 90% импортированных в Беларуси автомобилей.

Российские «закупы» продолжатся в начале 2015 года, несмотря на введение 30% налога на приобретение валюты, введенного белорусскими властями.

Белорус-дилер Tesla

Онлайн-торговец Алексей Еремчук и его российские партнеры создают в российской столице «Московский клуб Tesla». За два года этот бизнес становится крупнейшим продавцом американских электрокаров в России.

В 2015 году из 58 машин «Московский клуб Tesla»продает 35 единиц. Техника обслуживается на одном из московских автоцентров «Атлант-М».

Для того, чтобы начать дело в Москве, Алексею Еремчуку приходится продать свою квартиру в Минске.

2016

Лидерство Вороненка

Третий год подряд лидером по продажам новых автомобилей на белорусском рынке становится Renault.





Болеслав Вороненок (второй слева), фото: autosalon.by

В 2014 году продажи Renault выросли на 22,4% и составили 4048 автомобилей. В 2015 году реализация составила 8070 единиц техники, что на 79% больше, чем в 2014 году. В 2016 году прирост был не такой заметный (4%), но с объемом продаж в 8420 автомобилей «Автопромсервису» Болеслава Вороненка удалось почти в два раза обойти Volkswagen.

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В 2015 году бизнесмен будет награжден автоконцерном Renault корпоративной наградой Best Importer worldwide.