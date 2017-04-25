



Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) приглашает школьников 9-11 классов и студентов принять участие в Летнем кампусе, который пройдет с 2 по 15 июля в Вильнюсе.

Кампус позволяет пройти обучение по одному из направлений — междисциплинарный курс «Язык и мышление», графический курс «Точка, линия, пятно», а также курс по английскому языку. Участникам Летнего кампуса будет предоставлена бесплатная визовая поддержка.

Летний кампус ЕГУ — это инновационная образовательная платформа для активных старшеклассников и молодых людей, желающих с пользой провести летние каникулы в европейской студенческой среде в Вильнюсе. Преподавателями Кампуса являются преподаватели ЕГУ, богатый университетский опыт которых позволяет старшеклассникам и студентам максимально эффективно приобрести обозначенные в курсах компетенции. Основное внимание в образовательном процессе уделяется полноценному погружению старшеклассников в академическую среду ЕГУ, построенную по принципам образования в сфере свободных искусств и наук (liberal arts), формирующую навыки критического мышления и креативности.

Летний кампус будет действовать с 2 по 15 июля в Вильнюсе. Место проведения: учебный корпус ЕГУ. Участие включает 60 академических часов занятий, проживание в студенческой гостинице, 2-х разовое питание (завтрак и обед), а также сертификат ЕГУ о прохождении выбранного курса. На протяжении Летнего кампуса участников будут сопровождать студенты-волонтёры ЕГУ. Заявки на участие принимаются до 6 мая.





Летняя школа «Язык и мышление»

«Язык и мышление» — это уникальный междисциплинарный курс, нацеленный на формирование навыков и умений письменного и устного выражения собственных представлений и мыслей. За время прохождения курса участники научатся осмысливать особенности и проблемы социального и гуманитарного знания через совместный анализ текстов различных жанров и произведений искусства, овладеют уникальными практиками работы с текстами, навыками аргументированного ведения диалога и подготовки совместных проектов, а также обретут навыки критического анализа.

Курс подготовлен при поддержке и на базе программ Бард-колледжа (США) и Факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета . Занятия проводятся на русском ( профессор-эмерит Григорий Миненков ) и английском языках ( лектор Виктория Минина , требуемый уровень языка — B2) по выбору. Стоимость участия составляет €360. Регистрация на курс осуществляется по ссылке .





Летняя школа графики «Точка, линия, пятно»

«Точка, линия, пятно» — интенсивная творческая школа Летнего кампуса, которая может быть интересна людям с графическим опытом или без графического опыта; опытом, полученным в школе и дома. Курс состоит из последовательных упражнений, направленных на формирование правильных графических навыков, понимания принципов и методов работы с разными графическими материалами и в разных техниках. В процессе работы будут рассмотрены такие темы, как: «Пространство, картины», «Выразительность образа», «Перспектива, линия, иллюзия пространства и формы», «Скетчи и вариативное рисование», «Свет и тень в рисунке». Итоговым заданием будет создание выставки из собственной серии графических листов. Преподаватель курса — доцент Сергей Селецкий . Стоимость участия составляет €370.

Регистрация на курс осуществляется по ссылке .





Летняя школа по английскому языку

В рамках Летнего кампуса на направление по изучению английского языка проводится набор в группы для начинающих и продолжающих. Подавать заявки на участие могут все желающие независимо от уровня владения языком. Программа включает интерактивные занятия, где участники расширят словарный запас через знакомство с фильмами и аутентичными текстами, углубят знание грамматики, усовершенствуют навыки публичного выступления, улучшат навыки работы в группах и посетят разнообразные культурные и спортивные мероприятия. Занятия проведут преподаватели Центра общеуниверситетской подготовки ЕГУ Ольга Василене и Ирина Горбачевская . Стоимость участия составляет €355.

Регистрация на курс осуществляется по ссылке .

Экскурсии и мероприятия по Вильнюсу и Литве будут организованы по желанию участников.

ЕГУ обеспечивает оформление бесплатной Шенгенской визы всем участникам Летнего кампуса.

Все вопросы, связанные с проведением Летнего кампуса, Вы можете задавать по эл. почте summer @ ehu.lt