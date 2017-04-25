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Сегодня станут известны финалисты Кубка Беларуси по футболу
Сегодня в Солигорске и Борисове пройдут ответные полуфинальные встречи Кубка Беларуси. Первый матч, «Шахтер» — «Слуцк», начнется в 18.00. На «Борисов-Арене» стартовый свисток игры между БАТЭ и «Динамо-Брест» прозвучит в 20.30. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн данного противостояния.
Напомним,
15 апреля, снова в Бресте,
На предстоящий матч в Борисове футболисты БАТЭ лично зазывали болельщиков, выйдя в город. О чем клуб снял небольшое видео.
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Брестчане же для своих болельщиков организовали бесплатный выезд в Борисов, на который уже записалось около 300 человек.
Игру рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Цинкевичем из Осиповичей.
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Сегодня в Солигорске и Борисове пройдут ответные полуфинальные матчи Кубка Беларуси.
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