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Сегодня станут известны финалисты Кубка Беларуси по футболу

26.04.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в Солигорске и Борисове пройдут ответные полуфинальные встречи Кубка Беларуси. Первый матч, «Шахтер» — «Слуцк», начнется в 18.00. На «Борисов-Арене» стартовый свисток игры между БАТЭ и «Динамо-Брест» прозвучит в 20.30. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн данного противостояния.


Фото: dynamo-brest.by

Напомним, 5 апреля, в первом матче, «Шахтер» ожидаемо переиграл «Слуцк» со счетом 2:1. А вот в Бресте местное «Динамо» сотворило сенсацию, одержав победу над борисовчанами 2:0.

15 апреля, снова в Бресте, команды сыграли вничью 1:1 в рамках третьего тура чемпионата Беларуси. А вот в четвертом туре брестское «Динамо» было крепко бито «Шахтером» (0:3), правда, тренер брестчан Журавель не выпустил с первых минут на поле лидеров команды, дав им отдохнуть перед важной кубковой игрой.

На предстоящий матч в Борисове футболисты БАТЭ лично зазывали болельщиков, выйдя в город. О чем клуб снял небольшое видео.

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Маркетинг БАТЭ пообещал много интересного на арене в день матча.

Брестчане же для своих болельщиков организовали бесплатный выезд в Борисов, на который уже записалось около 300 человек.

Игру рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Цинкевичем из Осиповичей.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня в Солигорске и Борисове пройдут ответные полуфинальные матчи Кубка Беларуси.

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