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Правозащитница: политических заключенных в Беларуси нет

26.04.2017 08:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Руководитель правозащитной организации "Регион 119" Алена Красовская рассказала радио Sputnik Беларусь о деятельности организации, основной задачей которой является обеспечение прав осужденных, находящихся в местах лишения свободы, которых в нашей стране около 36 тысяч человек.

"Мы не оцениваем преступление ни с точки зрения этики, ни с точки зрения Уголовного кодекса. Если человек совершил преступление, это его вина. Мы следим за тем, чтобы его права не нарушались", — рассказала Красовская.

Если человека бьют, если он недоедает или не имеет доступа к юридической помощи, если ему не дают встречаться с родственниками или проводят в его отношении какие-то провокации, это и есть работа правозащитников. Человека наказывают лишением свободы, но никак не пытками или какими-то лишениями, отметила гостья Sputnik.

"Наша пенитенциарная система прогрессирует. То, что было 10 лет назад, и то, что мы видим сейчас, это небо и земля. Если сравнивать с Европой, мы пока далеки от идеала, но в наших пенитенциарных учреждениях перестали бить с профилактической целью, раньше это практиковалось. Сейчас применение физической силы связано исключительно с действиями самого осужденного", — рассказала Красовская.

Правозащитница: политических заключенных в Беларуси нет
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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Также, по словам правозащитницы, заключенных в белорусских тюрьмах стали значительно лучше кормить, существенно улучшились бытовые условия, появились возможности получения образования, в том числе и высшего. Кроме того, есть возможность встречаться с родственниками, звонить, переписываться и даже жениться.

Правозащитная организация занимается обеспечением прав мужчин, женщин и детей, находящихся в местах лишения свободы. Кроме того, есть дети, рожденные в местах лишения свободы, а также к правозащитникам обращаются родственники осужденных, которым ранее никогда не приходилось сталкиваться с пенитенциарной системой.

Правозащитница отметила, что в Беларуси редко, но встречаются незаконные приговоры. Кроме того, в нашей стране нет политических заключенных. По словам собеседницы, политические заключенные — это субъективное мнение каких-то организаций.

"Все люди, находящиеся в местах лишения свободы, совершили какое-либо уголовно наказуемое преступление. У нас нет человека, который вышел с плакатом, и его посадили в тюрьму, потому что у него такие политические взгляды. Это либо порча имущества, либо драка, либо что-то еще. Всегда есть конкретная статья, по которой человек сидит", — уточнила Красовская.

Полную версию беседы с руководителем правозащитной организации "Регион 119" Аленой Красовской слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Понятие "политический заключенный" — это субъективное мнение каких-либо организаций, в "местах не столь отдаленных" в Беларуси содержат тех, кто совершил уголовно...

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