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Контактная группа обсудит в Минске энергоблокаду ЛНР и инцидент с ОБСЕ

26.04.2017 08:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Среди основных тем очередного заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины значатся энергоблокада самопровозглашенной ЛНР и ситуация с безопасностью наблюдателей ОБСЕ.

В среду, 26 апреля, Минск примет очередную встречу переговорщиков по Донбассу.

Безопасность СММ ОБСЕ

На минувших выходных, 23 апреля, в Луганской области патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине. В результате погиб один наблюдатель, еще один был ранен. Организация начала расследование инцидента. Найти и наказать виновных также поручил и президент Украины Петр Порошенко.

Контактная группа обсудит в Минске энергоблокаду ЛНР и инцидент с ОБСЕ
© Sputnik / Виктор Толочко
Подгруппа не будет работать завтра в Минске из-за инцидента в ЛНР

"Этот ужасающий инцидент подчеркивает становящуюся все более опасной обстановку, в которой наблюдатели работают каждый день. Миссия должна иметь универсальную поддержку, и каждый должен подтвердить свои цели и защитить наблюдателей от опасности", — сказал после случившегося генеральный секретарь организации Ламберто Заньер.

Накануне стало известно, что из-за инцидента с патрулем заседание рабочей подгруппы по безопасности в белорусской столице не состоится — оно перенесено. Однако, как ожидается, участники переговоров не смогут обойти вниманием ситуацию с безопасностью в регионе конфликта и условиями работы международных наблюдателей.

По данным ОБСЕ, это был первый смертельный случай с момента начала работы миссии в 2014 году, когда член патруля был убит во время службы. Вместе с тем известно о семи случаях, связанных с обстрелами миссии с начала года в Луганской области.

В МИД РФ заявили, что обстоятельства инцидента с подрывом автомобиля указывают на возможность провокации

Без электричества

Накануне очередного раунда переговоров в Минске украинские власти отключили от энергоснабжения всю территорию ЛНР. Отмечается, что Киев начал энергоблокаду, не проинформировав об этом граждан.

Комментируя эту ситуацию, в Кремле заявили, что действия украинских властей противоречат духу Минских соглашений и отдаляют мирный процесс от окончательной цели.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия, исходя из гуманитарных соображений, многое делает, чтобы минимизировать негативные последствия для жителей Донбасса политики Киева "по отторжению собственной земли".

В Киеве же заявили, что возобновят поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области, если сформировавшаяся задолженность за свет будет погашена. 

 
Теги: Минск
 
 
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