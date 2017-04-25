Определились все 32 участника хоккейной Лиги чемпионов сезона-2017/2018, сообщает пресс-служба ФХБ.



Фото: Игорь Ремзик

Беларусь в главном клубном турнире Европы представит гродненский "Неман", завоевавший это право, став победителем 25-го чемпионата страны.

Начиная с нового сезона Лига чемпионов меняет формат и сокращает число участников турнира с 48 до 32 клубов. Изменится и количество групп на предварительном этапе - вместо 12 групп по 3 команды теперь будет 8 квартетов.

По 5 мест в Лиге чемпионов получили Швеция и Финляндия, по 4 — Чехия и Швейцария, по 3 — Австрия и Германия, по одной путевке - Великобритания, Норвегия, Словакия, Франция, Беларусь, Дания и Польша. Еще по одной путевке получили победители хоккейной Лиги чемпионов (это шведская "Фрелунда") и Континентального кубка прошлого сезона (британский "Ноттингем").

Швеция: "Фрелунда"*, "Векше", ХВ 71, "Брюнес", "Мальмё"

Финляндия: "Таппара", ТПС, КалПа, ХИФК, "Ювяскюля"

Швейцария: СК "Берн", "Цюрих Лайонз", "Цуг", "Давос"

Чехия: "Либерец", "Тршинец", "Комета" Брно, "Градец Карлове"

Германия: "Ред Булл" Мюнхен, "Адлер" Мангейм, "Вольфсбург Гризлис"

Австрия: "Виенна Кэпиталз", "Ред Булл" Зальцбург, "Клагенфурт"

Великобритания: "Ноттингем Пантерз"**, "Кардифф Дэвилз"

Беларусь: "Неман" Гродно

Польша: "Комарх Краковия"

Франция: "Гап Рапас"

Норвегия: "Ставангер Ойлерз"

Дания: "Эсбьерг Энерджи"

Словакия: "Банска Быстрица"

* — как победитель Лиги чемпионов сезона-2016/2017.

** — "Ноттингем" получил место в турнире как победитель Континентального кубка сезона- 2016/2017.

Жеребьевка групповой стадии пройдет во время чемпионата мира 17 мая в Кёльне (Германия).

Матчи групповой стадии пройдут с 24 августа по 11 октября. Команды, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах, квалифицируются в плей-офф турнира.

Гродненский "Неман" уже выступал в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16, заняв третье место в своей группе и не пробившись в плей-офф . Белорусский клуб начал тогда с домашней победы над германским "Мангеймом" (2:0), во втором поединке уступил «Мангейму» в гостях (1:2), а затем дважды проиграл чешскому «Витковице» (0:2 дома и 1:3 в гостях).

В сезоне-2016/17 минской "Юности" удалось улучшить результат предшественника и пробиться в плей-офф. На групповом этапе команда Михаила Захарова заняла 2-е место, пропустив вперед шведский "Векше" и опередив чешскую команду "Млада Болеслав", а в плей-офф минчане по сумме двух поединков уступили шведской "Фрелунде" (3:2 дома, 0:5 в гостях), ставшей затем победительницей Лиги чемпионов. Причем поражение в Минске стало для "Фрелунды" единственным в плей-офф.

Прошли уже три розыгрыша возрожденной Лиги чемпионов. В 2015 году трофей выиграл шведский «Лулео», в финале в родном городе обыгравший «Фрелунду» — 4:2. В 2016 году «Фрелунда» в решающем поединке в финском Оулу победила местный «Кярпят» — 2:1. А в январе 2017 "Фрелунда" снова стала триумфатором , одолев в финале чешскую "Спарту" - 4:3 ОТ.