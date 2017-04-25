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Определились все участники хоккейной Лиги чемпионов, в которой сыграет гродненский "Неман"
Определились все 32 участника хоккейной Лиги чемпионов сезона-2017/2018, сообщает
Беларусь в главном клубном турнире Европы представит гродненский "Неман", завоевавший это право,
Начиная с нового сезона Лига чемпионов меняет формат и сокращает число участников турнира с 48 до 32 клубов. Изменится и количество групп на предварительном этапе - вместо 12 групп по 3 команды теперь будет 8 квартетов.
По 5 мест в Лиге чемпионов получили Швеция и Финляндия, по 4 — Чехия и Швейцария, по 3 — Австрия и Германия, по одной путевке - Великобритания, Норвегия, Словакия, Франция, Беларусь, Дания и Польша. Еще по одной путевке получили победители хоккейной Лиги чемпионов (это шведская "Фрелунда") и Континентального кубка прошлого сезона (британский "Ноттингем").
Швеция: "Фрелунда"*, "Векше", ХВ 71, "Брюнес", "Мальмё"
Финляндия: "Таппара", ТПС, КалПа, ХИФК, "Ювяскюля"
Швейцария: СК "Берн", "Цюрих Лайонз", "Цуг", "Давос"
Чехия: "Либерец", "Тршинец", "Комета" Брно, "Градец Карлове"
Германия: "Ред Булл" Мюнхен, "Адлер" Мангейм, "Вольфсбург Гризлис"
Австрия: "Виенна Кэпиталз", "Ред Булл" Зальцбург, "Клагенфурт"
Великобритания: "Ноттингем Пантерз"**, "Кардифф Дэвилз"
Беларусь: "Неман" Гродно
Польша: "Комарх Краковия"
Франция: "Гап Рапас"
Норвегия: "Ставангер Ойлерз"
Дания: "Эсбьерг Энерджи"
Словакия: "Банска Быстрица"
* — как победитель Лиги чемпионов сезона-2016/2017.
** — "Ноттингем" получил место в турнире как победитель Континентального кубка сезона- 2016/2017.
Жеребьевка групповой стадии пройдет во время чемпионата мира 17 мая в Кёльне (Германия).
Матчи групповой стадии пройдут с 24 августа по 11 октября. Команды, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах, квалифицируются в плей-офф турнира.
Гродненский "Неман" уже выступал в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16, заняв третье место в своей группе и
В сезоне-2016/17 минской "Юности" удалось улучшить результат предшественника и пробиться в плей-офф. На групповом этапе команда Михаила Захарова заняла 2-е место, пропустив вперед шведский "Векше" и опередив чешскую команду "Млада Болеслав", а в плей-офф минчане по сумме двух поединков
Прошли уже три розыгрыша возрожденной Лиги чемпионов. В 2015 году трофей выиграл шведский «Лулео», в финале в родном городе обыгравший «Фрелунду» — 4:2. В 2016 году «Фрелунда» в решающем поединке в финском Оулу победила местный «Кярпят» — 2:1. А в январе 2017 "Фрелунда"
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Начиная с нового сезона Лига чемпионов меняет формат и сокращает число участников турнира с 48 до 32 клубов. Изменится и количество групп на предварительном этапе -...
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