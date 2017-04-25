МИНСК, 26 апр — Sputnik. В китайском порту Далянь утром 26 апреля прошла торжественная церемония спуска на воду авианосца — второго по счету для Китая, но первого собственного производства, сообщает Sputnik .

Как и полагается в этих случаях, была и красная лента, и бутылка шампанского, разбитая о борт. Ожидается, что корабль будет принят на вооружение в 2020 году, после проведения ходовых испытаний.

Первоначально предполагалось, что церемония пройдет 23 апреля — в день военно-морских сил Китая.

Исторический конверт

Почта Китая выпустила праздничный конверт, на котором напечатана предполагаемая дата спуска на воду второго китайского авианосца — 23 апреля.

На праздничном конверте изображен авианосец, флаг КНР и флаг военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). На фотографии, опубликованной порталом, на конверте также видна печать, на которой написано "В память о дне спуска на воду первого авианосца, построенного в Китае". Кроме этого, на нем стоит дата 23 апреля 2017 года и указано место — провинция Ляонин, город Далянь.

Но тот факт, что день спуска был перенесен, только увеличит ценность конверта в глазах коллекционеров, которые любят "предметы с историей".

Первый советский

Первый китайский авианосец "Ляонин" был построен на судостроительном заводе в китайском городе Далянь в 2005 году на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг".

Первые морские испытания "Ляонина" прошли в августе 2011 года. В состав ВМС Китая авианосец вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012 года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя J-15 на палубу авианосца.

Максимальная авиационная группа "Ляонина" может состоять из 24 истребителей "Цзянь-15".

Первый и последующие китайские

​Пекин начал строить авианосец китайской сборки 11 ноября 2013 года. Длина нового авианосца Type 001A — 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. На борту авианосца могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).

Пекин ведет строительство и третьего авианосца, который представляет собой новую разработку. Предполагается, что в отличие от двух первых авианосцев, на новом будут установлены паровые катапульты для запуска самолетов, как это сделано на американских судах.

Китайские военные эксперты утверждают, что стране необходимо построить четыре авианосные ударные группы для защиты интересов Китая в западной части Тихого и Индийском океанах.

Пекин создал в акватории Южно-Китайского моря семь искусственных островов, на одном из них построена взлетно-посадочная полоса, которая может быть использована для посадок самолетов палубной авиации. Через Южно-Китайское море проходит почти треть мирового морского грузопотока, а шельф расположенных там островов богат нефтью. На различные территории в этом районе, помимо Китая, претендуют входящие в АСЕАН Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины.