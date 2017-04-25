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Проект «Правила жизни» журнала Esquire стал культовым. В нем лица поколения предстают такими, какие они есть — без ретуши. Честность, юмор и мудрость респондентов позволяют читателю найти ответы на собственные вопросы.

Мы решили, что участницы проекта «Леди Босс — 2017» ничем не хуже тех предпринимателей, чьи мысли публикуют в Esquire.

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И предоставляем каждой леди возможность рассказать о том, как она строит свою жизнь. Нам интересно узнать, как по-разному могут ответить на одни и те же вопросы успешные, сильные, умные женщины.

Сегодня познакомимся ближе с «пряничной феей» — Екатериной Варгановой, руководителем Пряничной мастерской Pernik.by .



Фото: Юлия Назарова

Большая мечта

Моя мечта — это быть счастливой. Все, что мы делаем в жизни — ради чувств и эмоций… Любые желания, планы и цели сводятся к одному — получить эмоцию… И моя эмоция — счастье!

А счастье для меня — быть в гармонии с собой, получать удовольствие от своего дела, развиваться, растить детей, общаться с друзьями и наслаждаться жизнью…

Своя игра

История нашей пекарни началась с появлением семьи. Я поняла, что мне уже не важна высокооплачиваемая работа в корпоративной компании, не нужна суета и гонка за достижениями. Я осознала, что хочу заниматься любимым делом, получать от этого удовольствие и деньги. Так появилась «Пряничная мастерская Pernik.by».

Мой первый рабочий день тогда превратился в первый рабочий месяц, потому что мне предстоял ремонт нашей пекарни. И уже через пару дней общения со строителями я поняла, что «попала». За этот месяц были споры, слезы, смех и работа без выходных. Я сама разрабатывала дизайн пекарни, и многие детали мы с девочками-кондитерами делали самостоятельно. Например, у нас есть витрина для образцов пряников — стилизованная «лавка» — она полностью нарисована вручную собственными силами.

Это действительно сумасшедший и приятный опыт!

А сейчас я выстраиваю свой бизнес так, чтобы вне работы быть просто женщиной, проводить больше времени с моей семьей, уделять внимание мужу и развитию детей.

Взгляд на частный бизнес у каждого свой. И, конечно, у каждого свои критерии оценки. Для меня страшно было начать. И, да, иногда бывает трудно. Но это несравнимо с удовольствием, которое ты получаешь, занимаясь любимым делом.

Зарядка внутреннего аккумулятора

Я придерживаюсь принципа: что бы ни случилось — это возможность. И это здорово помогает! Помогает не падать, не унывать. Да, усталость и перенапряжение присутствуют в моей жизни… Но это совсем другое: похандрить иногда можно, ведь все мы люди, тем более женщины. (улыбается)

Я беру отпуск для души и тела. Хотя бы на один день. И мой частный бизнес, к счастью, это позволяет… И в эти моменты я слушаю себя: хочется весь день лежать — лежу, хочется праздника — делаю себе праздник.

А еще меня лечит природа. Прогулка на свежем воздухе, вид красивых пейзажей удивительным образом способны очистить мою голову от ненужных мыслей, вернуть к жизни и поднять настроение. После такой перезагрузки я просыпаюсь с новыми силами и желанием творить!



фото: Александр Уласевич

«Чистое везение»

Я не верю в «чистое везение». Везение — это благоприятное стечение обстоятельств. И эти обстоятельства не придут к человеку, который лежит на диване. Поэтому чаще всего за везением стоит долгая, кропотливая работа. В первую очередь, работа над собой. Когда человек развивается интеллектуально, эмоционально и духовно, в какой-то момент в его жизнь приходят «те» люди, приходит успех, деньги, популярность — приходит то, что нужно, ведь у каждого свой запрос во Вселенную.

За каждым успешным бизнесменом стоит решительность, воля, образование, дополнительная учеба. Стоят бесчисленные попытки и бессонные ночи… За ним есть люди, которых он собрал вокруг себя и которые помогают ему идти к успеху. Это труд.

Но я предлагаю вам другое понятие — «позитивное везение».

Мне очень повезло, что сегодня светит солнце, что у меня есть я, моя семья, близкие и друзья. Мне повезло родиться в это время возможностей и развития. Только так!



Фото: Олег Балинский

Первые учителя

За свое вдохновение я благодарна людям, которые приходят в мою жизнь и окружают меня. Это разные личности, которые сподвигают меня на новые достижения, новые приоритеты, новые взгляды на вещи, на жизнь, на себя саму.

Я благодарна родителям, которые дали мне основы жизни, благодарна Валентине Станиславовне Ажар за совет идти на экономический факультет, благодарна Наталье Нечаевой за первый рабочий опыт. Я благодарна всем коллегам компании «Nestle» за атмосферу, командный дух и колоссальный опыт, который я получила, работая в корпоративной компании. Я бесконечно благодарна Светлане Зере за ее тренинги и мою новую жизнь, за mia famiglia.

Я рада знакомству с новыми людьми в рамках проекта «Леди Босс». Каждый человек, появляющийся в моей жизни, дает возможность получить что-то новое. Каждое знакомство, каждый диалог — самое важное — увидеть в каждом человеке свет, который он тебе несет.

И конечно самым главным мотиватором, волшебным пинком и вдохновителем является мой муж, который верит в меня и поддерживает во всех вопросах.



фото: Татьяна Тихомирова

Как удержать команду

За словами «у нас в пекарне» стоит целая команда.

Пряничная мастерская — это душевное место. И к подбору персонала я подхожу со всей душой. Мне не так важны их опыт, навыки и компетенции. Всему чему нужно, я научу их сама посредством передачи опыта или дополнительных курсов и семинаров. Для меня гораздо важнее подобрать команду, которая живет такими же ценностями, которая со мной на одной волне, которая готова идти со мной куда угодно и с удовольствием реализовывать любые проекты.

Мы проводим на работе много времени, они мне почти как семья. Поэтому я стараюсь максимально учитывать индивидуальные потребности каждой пряничной феи. У нас в пекарне царит добрая, веселая атмосфера, которая проникнута творчеством и душевностью. Наверное, именно поэтому наши пряники такие вкусные.

Как сказать: «вы уволены»?

Самое верное, думаю, сказать: «Я в тебя верю, у тебя все впереди!»

Почему вы — победительница «Леди Босс 2017»?

Потому что я уже получила свою победу! Каждая участница пришла на проект со своими целями и ожиданиями. И у каждой из нас будет победа в своей личной номинации. Я пришла за новыми друзьями, эмоциями, за новым взглядом на себя — проект только в середине, а я уже победитель!

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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