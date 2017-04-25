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"Найди змею": биолог показала мастерство маскировки
Биолог по имени Хелен из Международного университета Флориды
«Сегодня утром получила это от приятеля-пастуха, — написала она. — Подписи не требовалось, задача была понятна: „Можешь найти змею?“»
Змея на фото есть — в листьях спрятался медноголовый щитомордник (Agkistrodon contortrix). «Симпатичный, но ядовитый», — описала его биолог.
Медноголовые щитомордники распространены на востоке Северной Америки. По бокам они покрыты пятнами, длина взрослых особей может достигать 50 — 100 сантиметров.
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Змея на фото есть - в листьях спрятался медноголовый щитомордник.
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