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"Найди змею": биолог показала мастерство маскировки

26.04.2017 09:33 — Разное | Tut.by  
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Биолог по имени Хелен из Международного университета Флориды поделилась фотографией опавшей листвы со своими подписчиками.

«Сегодня утром получила это от приятеля-пастуха, — написала она. — Подписи не требовалось, задача была понятна: „Можешь найти змею?“»

Змея на фото есть — в листьях спрятался медноголовый щитомордник (Agkistrodon contortrix). «Симпатичный, но ядовитый», — описала его биолог.

Кликните здесь, чтобы увидеть, где спряталась змея

Медноголовые щитомордники распространены на востоке Северной Америки. По бокам они покрыты пятнами, длина взрослых особей может достигать 50 — 100 сантиметров.

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Змея на фото есть - в листьях спрятался медноголовый щитомордник.

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