Биолог по имени Хелен из Международного университета Флориды поделилась фотографией опавшей листвы со своими подписчиками.

Received this from a fellow HERper this morning. No caption needed, the task was implied: «can you spot the snake?» pic.twitter.com/oVkjOm8ufy — Helen‍ (@SssnakeySci) 23 апреля 2017 г.

«Сегодня утром получила это от приятеля-пастуха, — написала она. — Подписи не требовалось, задача была понятна: „Можешь найти змею?“»

Змея на фото есть — в листьях спрятался медноголовый щитомордник (Agkistrodon contortrix). «Симпатичный, но ядовитый», — описала его биолог.

Кликните здесь, чтобы увидеть, где спряталась змея

If y’all haven’t found it yet… Copperhead, aka Agkistrodon contortrix. Cute but venomous, so no touchy! pic.twitter.com/pSVMIhFP0o — Helen (@SssnakeySci) 24 апреля 2017 г.

Медноголовые щитомордники распространены на востоке Северной Америки. По бокам они покрыты пятнами, длина взрослых особей может достигать 50 — 100 сантиметров.