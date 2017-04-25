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Китай спустил на воду первый в своей истории авианосец

26.04.2017 09:11 — Разное | Ежедневник  
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Китай спустил на воду первый в своей истории авианосец

reuters.com

Сегодня утром на судоверфи, расположенной в северо-восточной части Китая, был спущен на воду первый авианосец собственного производства.

 Церемония состоялась в доках компании China Shipbuilding Industry Corp. В 2012 году вступил в состав ВМС КНР авианосец того же типа под названием «Ляонин», который является модернизированным кораблем советского производства, пишет Коммерсант.

Ранее вероятной датой спуска на воду называли 23 апреля — день годовщины основания ВМС Народно-освободительной армии Китая. До этого СМИ опубликовали детали, касающиеся строительства третьего авианосца. Он будет оснащен паровой катапультой, а не взлетной рампой, как два его предшественника.

 
 
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Сегодня утром на судоверфи, расположенной в северо-восточной части Китая, был спущен на воду первый авианосец собственного производства.

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