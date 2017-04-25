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Китай спустил на воду первый в своей истории авианосец
26.04.2017 09:11 — Разное | Ежедневник
reuters.com
Сегодня утром на судоверфи, расположенной в северо-восточной части Китая, был спущен на воду первый авианосец собственного производства.
Церемония состоялась в доках компании China Shipbuilding Industry Corp. В 2012 году вступил в состав ВМС КНР авианосец того же типа под названием «Ляонин», который является модернизированным кораблем советского производства, пишет
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Сегодня утром на судоверфи, расположенной в северо-восточной части Китая, был спущен на воду первый авианосец собственного производства.
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