

reuters.com

Сегодня утром на судоверфи, расположенной в северо-восточной части Китая, был спущен на воду первый авианосец собственного производства.

Церемония состоялась в доках компании China Shipbuilding Industry Corp. В 2012 году вступил в состав ВМС КНР авианосец того же типа под названием «Ляонин», который является модернизированным кораблем советского производства, пишет Коммерсант.

Ранее вероятной датой спуска на воду называли 23 апреля — день годовщины основания ВМС Народно-освободительной армии Китая. До этого СМИ опубликовали детали, касающиеся строительства третьего авианосца. Он будет оснащен паровой катапультой, а не взлетной рампой, как два его предшественника.