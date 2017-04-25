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В Mitsubishi сделали "варварскую" версию пикапа L200

26.04.2017 09:33 — Разное | Tut.by  
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В Mitsubishi анонсировали выход новой продуктовой линейки SVP (сокращение от Special Vehicle Projects) — впредь таким шильдиком станут обозначаться специальные версии существующих моделей, которые от стандартных машин будут отличаться в основном внешним декором, дополнительным набором аксессуаров и улучшенным стандартным оснащением.


Первенцем в ряду SVP стал пикап L200 с двойной кабиной, получивший обозначение Barbarian SVP. Из основных примет «варварской» спецверсии пикапа — зачерненная решетка радиатора, черные окантовки противотуманок и релинги на крыше, расширители колесных арок из черного пластика и 17-дюймовые диски (также черного цвета) с шестью спицами и внедорожными шинами BF Goodrich.

Стандартное оборудование пикапа в новом исполнении включает «навигацию», поддержку протокола Bluetooth, круиз-контроль, камеру заднего вида, датчик дождя, отделанные кожей сиденья, амбиентную подсветку салона и ряд прочих полезных опций. Под капотом полноприводного L200 Barbarian SVP скрывается 2,4-литровый турбодизель (178 «лошадей»), сблокированный с 6-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом».


Одно, но — речь идет о машинах, которые выпустят ограниченным тиражом 250 единиц исключительно для британского рынка (цены начинаются от 28 479 фунтов). Но кто знает, со временем «боевитый» L200 Barbarian SVP сможет-таки добраться и до остальных рынков.

 
 
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Пикап Mitsubishi L200 Barbarian будет выпущен ограниченной серией 250 штук и пока только для рынка Великобритании.

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