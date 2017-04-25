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В Боливии один вратарь убежал в атаку, а другой из своей штрафной площади забил в пустые ворота

26.04.2017 09:27 — Разное | Tut.by  
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Вратарь «Боливара» Матиас Дитуро в матче чемпионата Боливии против «Сан-Хосе» забил ударом из своей штрафной площади.


Матиас Дитуро. Фото: eldoce.tv

На последних минутах поединка голкипер соперника Карлос Эммануэль Франко прибежал помочь партнерам в атаке во время розыгрыша «стандарта» на половине поля «Боливара». Однако Матиас Дитуро уверенно сыграл на выходе, поймал мяч и сразу же ударил в сторону противоположных ворот. Никто из футболистов «Сан-Хосе» догнать катившийся в пустые ворота мяч не успел.

Матч завершился победой «Боливара» (3:1), который после 12 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Боливии с отрывом в 6 очков от ближайшего преследователя.

 
 
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Вратарь "Боливара" Матиас Дитуро в матче чемпионата Боливии против "Сан-Хосе" забил ударом из своей штрафной площади.

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