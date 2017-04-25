Вратарь «Боливара» Матиас Дитуро в матче чемпионата Боливии против «Сан-Хосе» забил ударом из своей штрафной площади.



Матиас Дитуро. Фото: eldoce.tv

На последних минутах поединка голкипер соперника Карлос Эммануэль Франко прибежал помочь партнерам в атаке во время розыгрыша «стандарта» на половине поля «Боливара». Однако Матиас Дитуро уверенно сыграл на выходе, поймал мяч и сразу же ударил в сторону противоположных ворот. Никто из футболистов «Сан-Хосе» догнать катившийся в пустые ворота мяч не успел.

¡GO-LA-ZO! Qué golazo del arquero Matías Dituro, jugador del @Bolivar_Oficial v.s. San José. pic.twitter.com/nOHHXq6SI2 — Goles Mexicanos (@GolesMexicanos) 25 апреля 2017 г.

Матч завершился победой «Боливара» (3:1), который после 12 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Боливии с отрывом в 6 очков от ближайшего преследователя.