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Глобальный онлайн-сервис по заказу такси Gett поглощает Juno, стартап сооснователей Viber с центром разработки в Минске, за 250 млн долларов.

Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на «многочисленные источники».

Как сообщает Dev.by, ни одна из сторон не ответила на просьбу прокомментировать ситуацию. При этом один из источников TechCrunch рассказал, что сделка находится на продвинутой стадии.

По оценке издания, объединив силы, Gett и Juno потеснят Lyft в борьбе за второе место после Uber (работает в 579 городах, оценочная капитализация — свыше 60 млрд долларов) на рынке онлайн-сервисов по заказу такси — в первую очередь в Нью-Йорке, но также и в целом в США.

Созданный в Израиле Gett доступен в более чем 100 городах по всему миру, включая Лондон, Москву и Нью-Йорк. Бизнес-опцию Gett for Business используют более 6000 корпораций. Компания привлекла 640 млн долларов венчурного финансирования, в том числе 300 млн долларов от Volkswagen Group , и вошла в «Toп-15 быстрорастущих компаний» от Forbes.

Создатели Viber Игорь Магазиник и Тальмон Марко основали Juno через год после продажи мессенджера с дев-центром в Беларуси японской корпорации Rakuten за 900 млн долларов. С момента запуска в Нью-Йорке менее года назад Juno быстро завоевал определённую долю локального рынка (28,5 тысяч поездок в день в феврале 2017-го) и репутацию одного их лучших в своём классе с точки зрения отношения к водителям (всего 10% комиссии плюс опционы на акции для водителей).

«Создать каршеринговую компанию непросто. Существует много предварительных издержек и сложностей — откровенно говоря, гораздо больше, чем мы предполагали вначале. Но в то же время, все ещё не поздно. Тот факт, что мы смогли сразу же захватить долю на самом конкурентном рынке в мире, является свидетельством этому», — сказал в недавнем интервью Yahoo Finance Тальмон Марко.

Летом 2016-го стартап привлёк инвестиции в А-раунде от венчурного фонда Empire Angels — в пределах 30 млн долларов, по данным TechCrunch.

За год работы штат минского офиса разработки Juno — Juno Lab — превысил 80 человек. В интервью dev.by Марко так объяснял причину открытия представительства в Беларуси:

«Есть одна вещь, которую я чётко понял за время работы в Беларуси: центр разработки здесь — это очень хорошая идея. Мы абсолютно не обязаны строить новую компанию именно здесь и не давали обещаний в духе Шварценеггера: I’ll be back. Но мы нашли здесь разработчиков высочайшего класса — как профессионально, так и чисто по-человечески».

Директор Juno Lab Алексей Минкевич назвал это решение экономически обоснованным.