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Такси-сервис Juno, создающийся в Минске, продают за 250 миллионов долларов
26.04.2017 10:09 — Разное | Ежедневник
Минске, продают за 250 миллионов долларов">
taxieuropa.kiev.ua
Глобальный онлайн-сервис по заказу такси Gett поглощает Juno, стартап сооснователей Viber с центром разработки в Минске, за 250 млн долларов.
Об этом
Как сообщает
По оценке издания, объединив силы, Gett и Juno потеснят Lyft в борьбе за второе место после Uber (работает в 579 городах, оценочная капитализация — свыше 60 млрд долларов) на рынке онлайн-сервисов по заказу такси — в первую очередь в Нью-Йорке, но также и в целом в США.
Созданный в Израиле Gett доступен в более чем 100 городах по всему миру, включая Лондон, Москву и Нью-Йорк. Бизнес-опцию Gett for Business используют более 6000 корпораций. Компания привлекла 640 млн долларов венчурного финансирования, в том числе
Создатели Viber Игорь Магазиник и Тальмон Марко основали Juno через год после продажи мессенджера с дев-центром в Беларуси японской корпорации Rakuten за 900 млн долларов. С момента запуска в Нью-Йорке менее года назад Juno быстро завоевал определённую долю локального рынка (28,5 тысяч поездок в день в феврале 2017-го) и репутацию одного их лучших в своём классе с точки зрения отношения к водителям (всего 10% комиссии плюс опционы на акции для водителей).
«Создать каршеринговую компанию непросто. Существует много предварительных издержек и сложностей — откровенно говоря, гораздо больше, чем мы предполагали вначале. Но в то же время, все ещё не поздно. Тот факт, что мы смогли сразу же захватить долю на самом конкурентном рынке в мире, является свидетельством этому», — сказал в недавнем интервью Yahoo Finance Тальмон Марко.
Летом 2016-го стартап привлёк инвестиции в А-раунде от венчурного фонда Empire Angels — в пределах 30 млн долларов, по данным TechCrunch.
За год работы штат минского офиса разработки Juno — Juno Lab — превысил 80 человек. В интервью dev.by Марко так объяснял причину открытия представительства в Беларуси:
«Есть одна вещь, которую я чётко понял за время работы в Беларуси: центр разработки здесь — это очень хорошая идея. Мы абсолютно не обязаны строить новую компанию именно здесь и не давали обещаний в духе Шварценеггера: I’ll be back. Но мы нашли здесь разработчиков высочайшего класса — как профессионально, так и чисто по-человечески».
Директор Juno Lab Алексей Минкевич назвал это решение экономически обоснованным.
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Глобальный онлайн-сервис по заказу такси Gett поглощает Juno, стартап сооснователей Viber с центром разработки в Минске, за 250 млн долларов.
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