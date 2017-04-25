

PAP

В медицинских учреждениях Польши под наблюдением врачей остаются 8 пострадавших в аварии белорусов.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД. Автобус с белорусскими гражданами, попавшими в аварию в Польше, направился в Беларусь. Белорусские дипломаты находятся в контакте с польскими медиками и продолжат оказывать необходимую консульскую помощь белорусским гражданам.

Большинство попавших в ДТП в Польше гродненцев вернулись в Беларусь.

Автобус с пассажирами сегодня в начале четвертого утра прибыл в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. В Польшу за пассажирами попавшего в ДТП белорусского автобуса компания-перевозчик отправила резервное транспортное средство ранним утром 25 апреля. Однако вся группа ожидала людей, доставленных в больницы, и решения польских медиков о том, всех ли пострадавших отпускать домой в этот же день. В медучреждениях Польши остались 8 пострадавших, они будут доставлены домой на днях, после завершения обследований. Автобус выбыл из Лодзи в Гродно вечером 25 апреля. На границу в автобусе прибыли 33 пассажира и три водителя, включая находившихся в опрокинувшемся транспортном средстве.