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В больницах Польши находятся 8 белорусских граждан, попавших в аварию
26.04.2017 10:00 — Разное | Ежедневник
PAP
В медицинских учреждениях Польши под наблюдением врачей остаются 8 пострадавших в аварии белорусов.
Об этом сообщили
Большинство попавших в ДТП в Польше гродненцев вернулись в Беларусь.
Автобус с пассажирами сегодня в начале четвертого утра прибыл в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. В Польшу за пассажирами попавшего в ДТП белорусского автобуса компания-перевозчик отправила резервное транспортное средство ранним утром 25 апреля. Однако вся группа ожидала людей, доставленных в больницы, и решения польских медиков о том, всех ли пострадавших отпускать домой в этот же день. В медучреждениях Польши остались 8 пострадавших, они будут доставлены домой на днях, после завершения обследований. Автобус выбыл из Лодзи в Гродно вечером 25 апреля. На границу в автобусе прибыли 33 пассажира и три водителя, включая находившихся в опрокинувшемся транспортном средстве.
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В медицинских учреждениях Польши под наблюдением врачей остаются 8 пострадавших в аварии белорусов.
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