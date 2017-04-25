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Матч "Монако" - "Ювентус" в полуфинале Лиги чемпионов не покажут по общедоступным каналам Франции

26.04.2017 10:09 — Разное | Tut.by  
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Широкая аудитория во Франции не сможет посмотреть первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом», сообщает BFMTV.


Фото: Reuters via TUT.BY

Игру, которая состоится 3 мая, не покажут во Франции по общедоступным каналам из-за того, что в это же время TF1 и France 2 будут транслировать дебаты двух участников второго тура президентских выборов — Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен.

Дебаты были запланированы еще две недели назад, а дата матча определилась только на прошлой неделе.

Французы смогут посмотреть матч «Монако» — «Ювентус» на платном канале BeIN Sports.

 
 
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Широкая аудитория во Франции не сможет посмотреть первый матч полуфинала Лиги чемпионов между "Монако" и "Ювентусом".

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