Служба охраны государственной границы Литвы начала досудебное расследование в связи с нарушением литовско-белорусской границы частным самолетом.

Расследование проводится в связи с нарушением международных правил полетов и незаконным пересечением госграницы. За это Уголовный кодекс Литвы предусматривает штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет, передает DELFI .

По информации авиакомпании Oro navigacija и Администрации гражданской авиации Литвы, воздушное пространство Беларуси нарушил взлетевший из Вильнюсского аэропорта легкий самолет P46T, пилотируемый гражданином Дании. Самолет вылетел из Вильнюса и нарушил маршрут, намеченный в летном плане, согласно которому он должен был долететь до белорусской границы и вернуться.

В Администрации гражданской авиации сообщили, что в P46T, кроме гражданина Дании, также находился литовец, планировавший купить самолет.