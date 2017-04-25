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Стали известны подробности нарушения границы Беларуси самолетом из Литвы

26.04.2017 10:28 — Разное | БДГ  
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Служба охраны государственной границы Литвы начала досудебное расследование в связи с нарушением литовско-белорусской границы частным самолетом.

Расследование проводится в связи с нарушением международных правил полетов и незаконным пересечением госграницы. За это Уголовный кодекс Литвы предусматривает штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет, передает DELFI.

По информации авиакомпании Oro navigacija и Администрации гражданской авиации Литвы, воздушное пространство Беларуси нарушил взлетевший из Вильнюсского аэропорта легкий самолет P46T, пилотируемый гражданином Дании. Самолет вылетел из Вильнюса и нарушил маршрут, намеченный в летном плане, согласно которому он должен был долететь до белорусской границы и вернуться.

В Администрации гражданской авиации сообщили, что в P46T, кроме гражданина Дании, также находился литовец, планировавший купить самолет.

Напомним, что 19 апреля 13:40 воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 километров и в 13:43, совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства страны. Схожий случай произошел 4 июля 2012 года, когда белорусско-литовскую границу пересек шведский легкомоторный самолет, который сбросил на территорию страны около 800 плюшевых мишек с призывами к свободе слова в Беларуси.

 
 
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Служба охраны государственной границы Литвы начала досудебное расследование в связи с нарушением литовско-белорусской границы частным самолетом.

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