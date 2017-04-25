Британский ветеран, которому исполнилось 100 лет, покупающий Lexus за 100 тысяч фунтов? Бывает и такое.





Кавалер Ордена Британской империи Барри Хай, отметивший свой сотый день рождения, является верным поклонником автомобилей марки Lexus — если верить местным СМИ, дедушка за последние 16 лет купил 25 моделей японского производителя. На этот факт обратило внимание и британское отделение компании, решившее к столетию почетного клиента приурочить персональную версию гибридного седана LS 600h L.





Примечательно, что речь вовсе не о подарке — за свой LS 600h L в исполнении Centenary Celebration Edition Барри Хай выложил 100 тысяч фунтов (около 128 тысяч долларов). Причем все изменения по сравнению с обычной версией седана (речь идет о LS предыдущего поколения с 445-сильной бензоэлектрической установкой на основе пятилитрового V8) свелись к декоративным полоскам и хромированным шильдикам на передних крыльях, прямо указывающих на то, что окрашенный в неброский серебристый «металлик» LS 600h L Centenary Celebration Edition является единичным экземпляром.





За руль своего нового Lexus, способного до 100 км/ч разгоняться за 6,3 секунды, Хай не сядет — в последнее время передвигается британский ветеран с личным шофером, и LS 600h L, пожалуй, в этом плане самый подходящий выбор.