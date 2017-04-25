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Участникам студотрядов в Брестской области по требованию прокуратуры возвращен подоходный налог

26.04.2017 09:57 — Разное | Tut.by  
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По требованию органов прокуратуры Брестской области 36 участникам студенческих отрядов возвращен незаконно удержанный подоходный налог, сообщили в прокуратуре области.

Прокуратурой проведена проверка исполнения налогового законодательства при организации деятельности студенческих отрядов. Согласно отчетным данным областного комитета БРСМ, в составе студенческих отрядов в Брестской области в 2016 году было трудоустроено более 9,5 тысяч человек. В соответствии с требованиями Налогового кодекса для участников студенческих отрядов применяются льготы по подоходному налогу. Вместе с тем установлены факты, когда с молодых людей была незаконно взыскана сумма подоходного налога из начисленной заработной платы.

Так, согласно заключенным договорам между Ивацевичским государственным профессиональным лицеем сельскохозяйственного производства и райкомом БРСМ, в районе были сформированы два студенческих отряда в количестве 29 человек. Выяснилось, что в отношении ребят не применялась налоговая льгота при выплате заработной платы. По требованию прокуратуры района необоснованно взысканные суммы налогов возвращены студотрядовцам.

Аналогичный факт выявлен в Малоритском районе в отношении семи человек из студенческого сельхозотряда, работавшего в СПК «Гвозница».

Прокуратурой региона в целях устранения нарушений налогового законодательства в деятельности студенческих отрядов внесена обобщенная информация на имя начальника инспекции МНС по Брестской области.

 
 
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Установлены факты, когда с молодых людей была незаконно взыскана сумма подоходного налога из начисленной заработной платы.

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