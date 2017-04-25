МИНСК, 26 апр — Sputnik. Прошедшая во второй тур президентских выборов во Франции лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что довольна результатом первого тура.



© Sputnik Кристина Афанасьева Выборы во Франции: Макрон и Ле Пен одержали победу в первом туре

"Я не разочарована, я очень довольна этим результатом по простой причине, я считаю, что впервые за долгое время у французов есть два видения, два политических видения. Как вы только что сказали, они, безусловно, очень отличаются друг от друга, практически два выбора общества", — заявила Ле Пен в эфире телеканала TF1.

Она призналась, что сожалеет о том, что не проводила больше предвыборных мероприятий в маленьких городах Франции.

"Возможно, единственное сожаление, которое у меня есть, это то, что мне следовало провести больше таких мероприятий в совсем маленьких деревнях. Это также душа Франции", — заявила Ле Пен.

Le Pen dévoile à qui elle téléphonera en premier si elle est élue https://t.co/XurLXtLmK9 @MLP_officiel pic.twitter.com/dLYKabTZKB — Sputnik France (@sputnik_fr) 26 апреля 2017 г.

​Она упрекнула своего противника экс-министра экономики Эммануэля Макрона в том, что он посещает только крупные города Франции.

"Он кандидат олигархии, а я — кандидат народа. Это, возможно, основополагающее различие между нами", — отметила Ле Пен.

Ле Пен также заявила, что на время избирательной кампании отошла от руководства партией, чтобы сосредоточиться на кампании перед вторым туром президентских выборов во Франции.

Макрон vs Ле Пен

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

​Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

Второй тур выборов пройдет 7 мая.

Мнение политолога

Итоги первого тура президентских выборов во Франции — явление знаковое, считает политолог Павел Потапейко.

"Истеблишменту нужно новое лицо. Свежая кровь. И именно эту роль играет вышедший во второй тур Эммануэль Макрон. Ему 39 лет (родился в декабре 1977-го), и в случае избрания во втором туре в мае он побьет рекорд самого молодого и первого президента Франции — 40-летнего Луи Наполеона Бонапарта, позднее ставшего императором Наполеоном III (французов этот факт несколько смущает)", — заявил он в интервью Sputnik.