﻿ В Солигорском районе Hyundai вылетел в кювет и врезался в дерево: один человек погиб. 21.by
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В Солигорском районе Hyundai вылетел в кювет и врезался в дерево: один человек погиб

26.04.2017 10:44 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла 24 апреля, в 03.30, вблизи деревни Мазурщина Солигорского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: «Солигорские автолюбители», vk.com

По предварительной информации, 27-летняя бесправница на Hyundai на закруглении дороги не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.

В результате столкновения в салоне автомобиля оказался заблокирован 35-летний пассажир. Его при помощи специнструмента извлекали спасатели. С травмами различной степени тяжести водителя и пассажира доставили в больницу, где последний в 07.30 умер.


Фото: «Солигорские автолюбители», vk.com

Фото: «Солигорские автолюбители», vk.com
 
 
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Авария произошла 24 апреля, в 03.30, вблизи деревни Мазурщина.

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