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В Солигорском районе Hyundai вылетел в кювет и врезался в дерево: один человек погиб
Смертельная авария произошла 24 апреля, в 03.30, вблизи деревни Мазурщина Солигорского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По предварительной информации, 27-летняя бесправница на Hyundai на закруглении дороги не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.
В результате столкновения в салоне автомобиля оказался заблокирован 35-летний пассажир. Его при помощи специнструмента
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Авария произошла 24 апреля, в 03.30, вблизи деревни Мазурщина.
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