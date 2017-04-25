Смертельная авария произошла 24 апреля, в 03.30, вблизи деревни Мазурщина Солигорского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: «Солигорские автолюбители», vk.com

По предварительной информации, 27-летняя бесправница на Hyundai на закруглении дороги не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.

В результате столкновения в салоне автомобиля оказался заблокирован 35-летний пассажир. Его при помощи специнструмента извлекали спасатели . С травмами различной степени тяжести водителя и пассажира доставили в больницу, где последний в 07.30 умер.



Фото: «Солигорские автолюбители», vk.com



Фото: «Солигорские автолюбители», vk.com